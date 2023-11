Dirigentes de resorts coinciden: la F1 ha sido el mejor evento de la historia de Las Vegas

Los autos se abren paso por el Strip en el circuito de Fórmula Uno al sur de Spring Mountain Road en Las Vegas el lunes 20 de noviembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Autos, pilotos, tripulaciones e invitados se agolpan en la parrilla antes del inicio de la carrera durante la última noche del fin de semana de carreras de Fórmula Uno del Grand Prix de Las Vegas, el sábado 18 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Los autos se abren paso por el Strip cerca de Flamingo Road mientras los equipos retiran las vallas y barreras para el circuito de carreras de la Fórmula Uno en Las Vegas el lunes 20 de noviembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Cuadrillas retiran las vallas del circuito de la Fórmula Uno mientras un carril de tránsito se arrastra por la Sands Avenue en Las Vegas el lunes 20 de noviembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El domingo, horas después de que los autos corrieran a 200 millas por hora en el Strip, los ejecutivos de los resorts afirmaron lo que habían predicho todo el tiempo: que el sur de Nevada parece haber tenido la mejor semana financiera de su historia, gracias al Grand Prix de la Fórmula Uno en Las Vegas.

Entre las 315 mil personas que asistieron al espectáculo del sábado por la noche, los ejecutivos afirmaron que el evento fue mejor de lo que esperaban, que los hoteles y casinos se llenaron en una semana que tradicionalmente es una de las peores del calendario y que están impacientes por repetirlo el año próximo.

“Creo que las ventajas estaban claras desde el principio, y eso es lo que hemos experimentado en los últimos días”, declaró el domingo Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA). “Será un fin de semana récord para Las Vegas desde el punto de vista económico. Va a generar muchos ingresos fiscales y a las propiedades de todo el circuito les ha ido excepcionalmente bien”.

Las autoridades no podrán cuantificar exactamente la magnitud de la bonanza económica hasta dentro de varias semanas. El reporte de noviembre de la LVCVA, que revela el volumen de visitantes, los índices de ocupación hotelera y el índice promedio diario de habitaciones pagadas por los visitantes de la F1, no será revelado hasta finales de diciembre. También será entonces cuando la Junta de Control del Juego de Nevada publique las ganancias de los casinos en el mes de noviembre, y los informes de ingresos fiscales se retrasarán unas semanas.

Se espera que las empresas presenten cifras más precisas cuando reporten sus resultados del cuarto trimestre a finales de enero y principios de febrero.

Visitas

Pero, anecdóticamente, la afluencia de visitantes se disparó de miércoles a domingo, cuando comenzó el éxodo.

Los representantes de los mayores resorts de la ciudad afirmaron que, debido al perfil del visitante medio de la F1, los resorts de lujo de la ciudad (Bellagio, Cosmopolitan of Las Vegas y Aria, de MGM Resorts International; Caesars Palace y Paris Las Vegas, de Caesars Entertainment Inc; y los dos resorts de Wynn Resorts Ltd.) fueron los que mejor se comportaron.

“Estábamos completamente llenos”, dijo Sean McBurney, presidente regional de Caesars Entertainment.

“Nuestras propiedades en particular estaban en el corazón del circuito, y hay muchas complicaciones logísticas como resultado de ello”, dijo McBurney. “¿Cómo entran los miembros del equipo, cómo entran los proveedores, cómo se mueven los invitados? Pero todo fue increíblemente fácil. Me pasé cuatro días en la carrera hablando con muchos clientes. No sé si he asistido a un evento en el que los comentarios hayan sido tan unánimemente positivos. Para un evento tan complicado en su primer año, fue increíble. Absolutamente increíble”.

Andrew Lanzino, vicepresidente de estrategia de eventos en toda la ciudad de MGM Resorts, dijo que la empresa se había presentado con cifras récord en Aria, Cosmopolitan, MGM Grand y Park MGM.

“Creo que, independientemente de dónde estuvieran ubicados los establecimientos, tanto si estaban cerca del hipódromo como si no, se presentaron como si fuera víspera de Año Nuevo”, dijo Lanzino, que pasó gran parte de su tiempo en el Bellagio Fountain Club.

Bill Hornbuckle, presidente y director ejecutivo de MGM, declaró a la CNBC que el club, una tribuna especialmente construida y los palcos de lujo eran la pieza central de lo que la empresa ofrecía a los clientes de alto nivel.

“Construimos esta cosa para la experiencia uber”, dijo. “Las entradas para los asientos costaban 10 mil dólares cada una. Así que hemos podido empaquetar eso con habitaciones para invitados”. El índice promedio este fin de semana en el Bellagio era de 2,200 dólares. No es para todo el mundo, francamente. Pero nos da la oportunidad, entre Aria, Cosmopolitan y el epicentro de nuestro centro de Las Vegas, de atraer a un público internacional único para ver un acontecimiento que disfrutan en todo el mundo y que ahora pueden ver en Las Vegas”.

‘No es poca cosa’

Wynn Resorts indicó en su llamamiento a los inversores sobre los beneficios del tercer trimestre que fue capaz de mantener la ocupación y las tarifas de las habitaciones cuando otras empresas dijeron que habían tenido que reducirlas a medida que se acercaba la fecha de la carrera.

“El Grand Prix de Las Vegas ha conseguido mucho en su año inaugural”, declaró Craig Billings, director ejecutivo de Wynn, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Poner en pie un evento de esta envergadura no es poca cosa. Wynn Las Vegas se enorgullece de haber colaborado con la F1, varios equipos, fabricantes y pilotos en numerosos eventos durante la semana, y la acogida por parte de nuestros clientes ha sido excepcional”. El Grand Prix de Las Vegas alcanzó un nivel de espectáculo que solo puede darse en Las Vegas”.

Hill dijo que establecer la capacidad de ser más inclusivos con los residentes de Las Vegas en futuras carreras es un objetivo por el que lucharán el próximo año.

“Creo que a todos los implicados les gustaría que hubiera más oportunidades de participación para los residentes”, dijo Hill. Este año íbamos a organizar el Fan Fest en todo el circuito, pero nos arrepentimos porque queríamos no sobrecargar a nuestros agentes de seguridad pública”.

“Solo que no estábamos seguros de si añadir otras 20 mil personas, la mayoría de las cuales habrían sido locales y en auto, se iba a mantener. Pero ahora estudiaremos cómo habría sido esa logística con la información que tienen todos los implicados”.

Exposición internacional

Otro aspecto positivo de la carrera fue que la gente que nunca había visto Las Vegas tuvo la oportunidad de verla de cerca con la retransmisión de la carrera del sábado por la noche.

“Creo que, en general, lo mejor ha sido la exposición internacional de Las Vegas”, declaró Virginia Valentine, presidenta y directora ejecutiva de Nevada Resort Association. “Gente de todo el mundo está contemplando el horizonte que nosotros vemos todos los días y que quizá damos por sentado. Pero cuando lo ves así iluminado por la noche, es impresionante”.

Los analistas de la industria del juego también encontraron numerosos aspectos positivos en la F1 y dijeron que prevén que el evento mejore aún más con el tiempo.

“Demostramos que Las Vegas es una ciudad que puede albergar cualquier cosa y por qué se ha convertido en la capital mundial del deporte y el entretenimiento”, afirmó Brendan Bussmann, analista del sector del juego de B Global, con sede en Las Vegas.

“Muy pocas ciudades pueden hacer lo que hacemos nosotros, no solo a diario, sino ser capaces de albergar grandes acontecimientos como la F1, como el Super Bowl, como un CES, todas esas cosas que son eventos diferentes”.

Josh Swissman, socio fundador de Strategy Organization, con sede en Las Vegas, dijo que cree que la F1 tendrá mejores resultados que el Super Bowl, programado en el Allegiant Stadium en febrero.

“Creo que esto no se parece a otro tipo de grandes acontecimientos deportivos”, dijo Swissman. “Ha costado mucho esfuerzo, y aunque las estimaciones iniciales del impacto económico fueran un poco elevadas, sigue siendo algo que, en última instancia, tendrá un mayor impacto financiero que el Super Bowl”.

Según él, la F1 podría ser aún mayor a medida que los estadounidenses conozcan mejor este deporte.

Matthew Chilton, socio fundador de GMA Consulting, con sede en Las Vegas, dijo que los resultados de la semana de carreras fueron incluso mejores de lo previsto porque la carrera en sí fue competitiva, emocionante y creó una considerable expectación entre los fans.

Gracias a la combinación de una buena carrera, un recinto nuevo y emocionante y unos empleados del complejo que crearon un ambiente perfecto, los fans tomarán nota de Las Vegas y se esforzarán por venir en años siguientes”.

Los responsables de la Fórmula Uno ya han empezado a aceptar depósitos para las entradas de la carrera de 2024, prevista del 21 al 23 de noviembre.