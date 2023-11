Alcantarilla causa el retraso de segunda práctica de la F1 en Las Vegas

Tras los problemas identificados durante la primera sesión de entrenamiento de la F1 en el circuito de Las Vegas, la segunda sesión de entrenamiento se vio retrasada debido a que la Federación Internacional de Automovilismo estaba investigando el pavimento.

El español Carlos Sainz manejaba en la recta de Las Vegas Boulevard durante la primera sesión, cuando a la altura de Flamingo Road, una tapa de alcantarilla en frente del Caesars Palace dañó su carro, provocando que se acabara la primera sesión de entrenamiento libre para todos.

La FIA se dedicó a revisar todas las tapas en el circuito, por lo que no se pudo ver más carros como se tenía planeado.

Muchas de los asistentes comenzaron a retirarse tras la cancelación de la primera práctica y para la hora de la segunda, varias personas ya se habían retirado.

Alrededor de las 12:30 a.m. se reveló que la práctica 2 comenzaría a las 2 a.m. además de que se extendería por 30 minutos para un total de 90 minutos en la pista, según la FIA.

Practice 2 is expected to commence at 2am local time in Las Vegas.

This is subject to local circuit engineering team completing the necessary works on the track.

The session will be extended to 90 minutes.#F1 #LasVegasGP

— Formula 1 (@F1) November 17, 2023