Una organización sin fines de lucro impugnará ante los tribunales la financiación del estadio de los A’s

Schools Over Stadiums, un PAC respaldado por un sindicato de maestros, afirma que el proyecto de ley de financiación del estadio de los Oakland Athletics viola la constitución del estado.

Representación conceptual de lo que podría ser el estadio de los Oakland Athletics en Las Vegas. El estadio de 1.5 mil millones de dólares y 30 mil asientos está previsto que se ubique en nueve acres de terreno del sitio de 35 acres de Tropicana. (Oakland Athletics)

Un grupo sin fines de lucro planea presentar una demanda para anular el proyecto de ley de financiamiento del estadio de los Oakland Athletics, el proyecto de Ley 1 del Senado (SB1), diciendo que presenta múltiples violaciones a la constitución del estado.

Schools Over Stadiums, un comité de acción política (PAC) creado por la Asociación de Educación del Estado de Nevada, dijo que hay cinco cuestiones con el proyecto de ley que lo pone en violación de la constitución.

La ley aprobó 380 millones de dólares en fondos públicos para el planeado estadio en Las Vegas de los A’s.

Schools Over Stadiums planea redactar y presentar una demanda en las próximas semanas, según Dawn Etcheverry, presidenta de la organización sin fines de lucro.

“Después de varios meses de organización, nuestro compromiso de bloquear el uso de fondos públicos para el proyecto del estadio solo se ha fortalecido”, dijo Etcheverry en un comunicado. “Creemos que la SB1 viola al menos cinco secciones de la Constitución estatal que deberían llevar a la invalidación parcial o total del proyecto de ley”.

La Legislatura de Nevada aprobó la ley SB1 en junio en una sesión especial. El gobernador Joe Lombardo la convirtió en ley.

Los reportajes de la Constitución que el grupo de maestros cree que fueron violados implican requisitos de un voto de al menos dos tercios de cada cámara de la Legislatura para el aumento de los ingresos públicos, incluidos los impuestos, que el dinero no se extrae de la tesorería, que el Estado no asume la deuda que es más del 2 por ciento del valor estimado del Estado, y que el Estado no asume la deuda de cualquier condado a menos que sea para detener una invasión o ser usado para la defensa pública.

La petición de referendo de Schools Over Stadiums, cuyo objetivo es conseguir financiación pública para el estadio de los A’s en la votación de 2024, fue rechazada el 6 de noviembre por un juez del Tribunal de Distrito de Carson City.

El anuncio se produce al iniciarse en Arlington, Texas, la reunión de propietarios de otoño de la Major League Baseball, de tres días de duración. Allí se espera que los 30 dueños de equipos de la MLB voten sobre el traslado de los A’s a Las Vegas.