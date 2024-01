‘Plan icónico’: el dueño de los A’s explica el retraso de los renders y financiación del estadio

John Fisher, dueño de los Oakland Athletics, aún no ha revelado los detalles del proyecto.

El dueño de los A's explica el retraso de los renders y financiación del estadio en el Strip de Las Vegas.

El dueño de los Oakland Athletics, John Fisher, dijo el miércoles que los nuevos renders del proyectado estadio del equipo en Las Vegas no se han publicado porque se está añadiendo a las imágenes un nuevo resort en el sitio de Tropicana.

El mes pasado, el equipo tenía previsto revelar las nuevas imágenes del estadio y anunciar el nombre del arquitecto del proyecto, pero el evento se pospuso tras la muerte de dos agentes de la Nevada Highway Patrol. La presentación aún no se ha reprogramado.

Desde el retraso inicial, Fisher dijo que el equipo ha estado trabajando con Gaming and Leisure Properties Inc, dueño de los 35 acres de Tropicana, y Bally’s Corp, que opera el Tropicana y planea construir un nuevo resort junto al estadio, para crear representaciones que muestran un sitio totalmente remodelado, no solo un nuevo estadio.

“Hemos estado trabajando en ello y lleva tiempo”, declaró Fisher al Las Vegas Review-Journal. En un momento tienes un resort que estará aquí y el estadio de béisbol aquí, y luego te preguntas: “¿Qué va a pasar con la entrada y salida y otras cuestiones realmente importantes? Queremos asegurarnos de que, cuando nos presentemos ante el condado y los demás organismos y grupos de nuestro entorno que van a tener un peso importante en lo que suceda, estemos bien coordinados”.

‘Lo mejor de dos mundos’

Los A’s eligieron a Bjarke Ingels Group (BIG) como diseñador principal del proyectado estadio de Las Vegas, de 1,500 millones de dólares y 33 mil asientos.

“También trabajaron para nosotros en Oakland”, explica Fisher. “Para nosotros, queríamos contar con un diseñador que pensara las cosas de forma un poco diferente”.

El equipo también contrató a la empresa HNTB como arquitecto del proyecto. HNTB participó en el proceso de diseño del Allegiant Stadium y ha trabajado en otras instalaciones deportivas, como el Levi’s Stadium de los 49ers de San Francisco. HNTB tiene oficinas en todo Estados Unidos, incluida Las Vegas.

“Queríamos tener lo mejor de ambos mundos”, dijo Fisher.

Fisher aún no ha revelado detalles sobre el diseño del estadio, pero afirma que están estudiando todos los aspectos de las instalaciones y sus alrededores.

“Hemos entrado en detalles sobre la tienda del equipo, dónde queremos que estén las concesiones y cómo creamos espacios para que el estadio atraiga a los fans los 365 días del año, no solo cuando celebramos eventos”, dijo Fisher. “Así que estamos trabajando en todos estos aspectos de los planes”.

Financiación

El verano pasado, el gobernador Joe Lombardo promulgó la Ley 1 del Senado, que asigna hasta 380 millones de dólares de fondos públicos para el estadio.

Los A’s tendrán que pagar los costos restantes, que superarán los mil millones de dólares.

“La mayor parte se financiará con fondos propios de mi familia”, afirma Fisher. “En realidad, nos gustaría considerar la posibilidad de reunir capital, especialmente de inversores locales. Eso crea una conexión con la comunidad, y hemos visto que con muchos otros equipos se convierte en algo exitoso”.

Los primeros planes prevén que la construcción del estadio comience en 2025.

El equipo está ultimando varios acuerdos con la Autoridad de Estadios de Las Vegas, el concejo público que supervisará la construcción y el funcionamiento del estadio. El proceso es similar al que condujo a la apertura del Allegiant Stadium, cuyas instalaciones también supervisa la autoridad de estadios.

Con la reubicación de los A’s aprobada por la Major League Baseball y la apertura del estadio de Las Vegas prevista para 2028, los directivos de la MLB se sienten aliviados de que un futuro hogar para los A’s esté en el horizonte, dijo Fisher. El contrato de arrendamiento del equipo en el viejo y maltratado Oakland Coliseum expira después de la temporada 2024.

“La liga está muy entusiasmada con el hecho de que ahora tenemos un camino a seguir”, dijo.

Los A’s no quieren intentar superar a ninguna de las instalaciones que ya existen en Las Vegas, dijo Fisher. En su lugar, quieren complementar las otras instalaciones y añadirlas a la cartera de sedes del valle.

“Las Vegas ha puesto el listón muy alto en cuanto a lo que se espera”, dijo Fisher. “Tenemos la Sphere, y la gente dice: ‘Dios mío, esto es increíble’. No pretendemos superar al grupo anterior. Esperamos que nuestro plan sea icónico y sobreviva al paso del tiempo”.