Oakland y la MLB se enfrentan por la sede temporal de los A’s después de 2024

agosto 30, 2023 - 11:48 am

La alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, pronuncia un discurso en el escenario junto a su familia en el Paramount Theatre durante la Ceremonia de Inauguración de la Ciudad de Oakland el 9 de enero de 2023, en Oakland, California (Yalonda M. James/San Francisco Chronicle via AP)

La oficina de la alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, dijo que le comunicó al comisionado de la MLB, Rob Manfred, que la ciudad consideraría extender el contrato de arrendamiento de los Athletics en el Coliseum, que expira después de la temporada 2024.

La lista de estipulaciones incluía mantener a los A’s en Oakland. Pero si el equipo se traslada a Las Vegas, la ciudad conservaría la marca del equipo y la MLB garantizaría a la ciudad un equipo de expansión, dijo el martes el jefe de gabinete de la alcaldesa Thao, Leigh Hanson, al Las Vegas Review-Journal.

Hanson dijo que eso se comunicó durante una reunión con Manfred en julio durante el fin de semana del All-Star en Seattle.

Un portavoz de la MLB dijo el martes que no hubo ninguna discusión sobre el contrato de arrendamiento durante esa reunión. Hanson no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la negativa de la MLB.

“La alcaldesa dejó claro que para negociar los términos de la prórroga del contrato de arrendamiento buscaríamos muchas de las mismas cosas que habíamos estado discutiendo con los A’s”, dijo Hanson. “Entre ellas, que el equipo se quedara en Oakland e insistir en que los dueños no aprobaran la solicitud de traslado. Si eso no funcionara, querríamos mantener conversaciones sobre la conservación de la marca de los A’s, de forma similar a los Browns (de Cleveland) y otros equipos que conservaron su nombre. Y finalmente la garantía de un equipo de expansión en Oakland”.

Hanson dijo que ella junto con Thao y Molly Mayburn, el exnegociador principal de la ciudad del proyecto Howard Terminal, asistieron a la reunión. Howard Terminal era el proyecto de uso mixto de 12 mil millones de dólares planeado por los A’s en torno a un estadio de béisbol de mil millones de dólares en Oakland. Tras años intentando que el proyecto fructificara, los A’s anunciaron en mayo que centraban sus esfuerzos en Las Vegas.

De los asuntos tratados con Manfred, el más extenso fue sobre la concesión de un equipo de expansión a Oakland, dijo Hanson.

Independientemente de que las dos partes hayan hablado o no sobre el contrato de arrendamiento, los escenarios señalados por Hanson podrían servir de base para que la ciudad apruebe que los A’s jueguen en el Coliseum después de 2024.

Si el 75 por ciento de los dueños de la liga aprueban la reubicación del equipo en Las Vegas, se necesitaría un hogar temporal para las temporadas 2025, 2026 y 2027 hasta que el propuesto estadio de 1.5 mil millones de dólares del equipo en el sur de Nevada esté listo en 2028.

Aparte de jugar en el Coliseum, los otros posibles lugares de aterrizaje temporal para los A’s en los años intermedios incluyen Las Vegas Ballpark o compartir Oracle Park con los San Francisco Giants.

Si Oracle Park se convierte en la sede provisional de los A’s, Hanson afirma que la situación podría ser interesante.

“Deberían anticipar que Oakland lucharía (para bloquear el traslado) y, dado el boicot inverso y la energía que hay detrás del apoyo de los fans de los Giants a los fans de los A’s al otro lado de la bahía, creo que eso pondría a los Giants en una posición muy difícil”, dijo Hanson.

Mientras tanto, la ciudad espera saber más acerca de lo que se está compartiendo con los dueños de la MLB en la solicitud de reubicación con respecto a la posibilidad de una prórroga del contrato de arrendamiento en Oakland. La ciudad está dejando todas las opciones sobre la mesa, incluidas las posibles vías legales, señaló Hanson.

“Por lo tanto, no vamos a optar inmediatamente por una solución legal, creo que todavía hay mucho margen para la negociación. Y, para ser sinceros, seguimos confiando en que el plan de Las Vegas no sea tan lucrativo como el de Oakland. Creo que seguimos teniendo muchas esperanzas y la alcaldesa ha dejado muy claro que su principal objetivo es que los A’s permanezcan en Oakland y que no descartamos ninguna opción, incluidas las acciones legales”.