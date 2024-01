‘No se les extrañará’: alcaldía de Oakland arremete contra los A’s por su traslado a Las Vegas

La alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, pronuncia un discurso en el escenario con su familia en el Teatro Paramount durante la Ceremonia de Inauguración de la Ciudad de Oakland el lunes 9 de enero de 2023, en Oakland, California (Yalonda M. James/San Francisco Chronicle via AP)

John Fisher, dueño de los Oakland Athletics, habla mientras Mary Beth Sewald, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Las Vegas, observa durante el evento anual de networking de la Cámara de Las Vegas, Preview Las Vegas, el miércoles 24 de enero de 2024, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

La oficina de la alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, dijo que no se les extrañará a los Athletics cuando abandonen el Bay Area antes de la reubicación prevista del equipo en Las Vegas.

El Review-Journal se puso en contacto con la oficina esta semana para preguntar si la ciudad y los A’s han discutido la ampliación del contrato de arrendamiento del equipo del Oakland Coliseum más allá de su fecha de vencimiento al final de la temporada 2024. Leigh Hanson, jefe de gabinete de Thao, dijo que no y luego arremetió contra el club.

“Para mi gran sorpresa, los A’s han vuelto a fracasar a la hora de otorgar claridad a alguien en Oakland sobre sus geniales planes de negocio”, dijo Hanson el lunes por correo electrónico. “Hasta la fecha no se han puesto en contacto ni han solicitado una prórroga de su contrato de arrendamiento a la alcaldesa, al Condado Alameda, a la (agencia de poderes conjuntos) que supervisa el complejo del Coliseum y quizás, lo más importante, a los fans”.

Los A’s están en proceso de determinar dónde jugarán en las temporadas 2025-2027 de la MLB. Esperan mudarse al planeado estadio de Las Vegas en 2028, con un presupuesto de 1.5 mil millones de dólares. Los directivos del equipo visitaron los estadios de Salt Lake City y Sacramento, California, como parte de esos esfuerzos.

Hanson afirmó que los partidos de los A’s en el Coliseum, propiedad a partes iguales de los A’s y de la ciudad, no son rentables para Oakland.

“Por suerte ganamos más dinero con un partido de fútbol de exhibición en el Coliseum que en toda la temporada de los A’s”, dijo Hanson. “Así que no se les extrañará”.

El dueño de los A’s, John Fisher, dijo que no le sorprendía escuchar esas opiniones, ya que el equipo está a punto de abandonar la ciudad. El club podría mudarse tan pronto como termine la temporada 2024.

“Entiendo la decepción que tienen los fans de Bay Area por la mudanza del equipo y entiendo la decepción que tiene la alcaldesa, al frente de una gran ciudad como Oakland”, dijo Fisher al Review-Journal el miércoles. “No me sorprenden sus comentarios y, como he dicho antes, hemos hecho todo lo posible para intentar que las cosas funcionaran y, en última instancia, llegamos a la conclusión de que no iba a funcionar para nosotros en Oakland. Pero aún más, la oportunidad que se nos presentaba en Las Vegas era tremenda y algo que realmente queríamos aprovechar”.

Aún no se ha decidido dónde jugará el equipo temporalmente. Fisher dijo que es una prioridad para el equipo para que pueda decir a los empleados y jugadores donde van a trabajar en los próximos años. La MLB también necesita saber dónde tendrán lugar los partidos para poder trabajar en el calendario de 2025.

“Es algo en lo que estamos trabajando todos los días”, dijo Fisher. “Es algo que es muy prioritario para nosotros y algo que esperamos que se resuelva relativamente pronto”.

Fisher dijo que donde sea que terminen los A’s para las temporadas 2025-27, el equipo todavía espera jugar algunos partidos en Las Vegas. El club jugará contra los Milwaukee Brewers en dos juegos de exhibición en Las Vegas Ballpark como parte del Fin de Semana de las Grandes Ligas el 8 y 9 de marzo de este año.

“Estamos estudiando todas las opciones, pero creo que será importante para nosotros, vayamos donde vayamos, jugar algunos partidos quizás (en Las Vegas Ballpark), si eso pudiera funcionar”, dijo Fisher. “El año pasado, durante la capacitación de primavera, jugamos contra Cincinnati (en Las Vegas), lo cual fue muy divertido y fue muy bien recibido. Vamos haremos lo mismo de nuevo este año en marzo con Milwaukee, pero lo que estamos buscando en este momento es donde será nuestro hogar principal”.