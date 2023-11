Los Oakland A’s anotan victoria legal en la batalla por la financiación pública del estadio en Las Vegas

Representación conceptual del nuevo estadio de los Athletics en el sitio de Tropicana en Las Vegas. (Oakland Athletics vía AP)

Un juez del Tribunal de Distrito reglamentó el lunes a favor de la lucha de los Oakland Athletics contra el intento de un comité de acción política (PAC) de poner la financiación pública de un proyectado Las Vegas Ballpark en la boleta electoral del año próximo.

El juez de distrito James Todd Russell falló a favor de los demandantes en una demanda interpuesta por Danny Thompson, cabildero de los A’s, y Thomas Morley contra Schools Over Stadiums. Su sentencia en Carson City determinó que Schools Over Stadiums – un PAC creado por la Asociación de Educación del Estado de Nevada – tendría que volver a presentar su petición de referendo con el texto completo del proyecto de ley 1 del Senado (SB1), o apelar la decisión ante un tribunal superior.

El abogado de Thompson y Morley, Brad Schrager, no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Un portavoz de Schools Over Stadiums dijo que el PAC probablemente apelaría la decisión o volvería a presentar su petición.

“Si bien la decisión es decepcionante, no es poco común”, dijo Alexander Marks, portavoz de Schools Over Stadiums. “Schools Over Stadiums apelará esta decisión ante el Tribunal Supremo de Nevada y/o volverá a presentar la petición de referendo. Como señaló el juez, hay mucho tiempo antes de la fecha límite de firmas en julio de 2024”.

La petición inicial de Schools Over Stadium, presentada en septiembre, solo destacaba partes de la SB1 que eran objetivo del grupo. En respuesta, Thompson y Morley presentaron su demanda con el objetivo de detener la petición, alegando que era engañosa.

El grupo no puede comenzar a recoger los necesarios 102,362 firmas verificadas de los votantes registrados que votaron en las elecciones generales de 2022 necesarios para obtener el asunto en la boleta electoral del año próximo hasta que volver a presentar o un tribunal superior revoca la decisión del juez. Si el PAC tiene éxito en la obtención de las firmas necesarias, los votantes de Nevada podrían decidir el destino de la financiación del estadio.

Schools Over Stadiums tendría que recoger las firmas necesarias antes del 8 de julio para conseguir la iniciativa de financiación del estadio en la votación de 2024.

SB1 proporciona a los A’s hasta 380 millones de dólares en fondos públicos para lograr su planeado estadio de 1.5 mil millones de dólares y 33 mil asientos Strip.

Marks dijo que Schools Over Stadiums sigue comprometida con su objetivo.

“No nos dejamos intimidar y seguimos comprometidos a dar a los votantes de Nevada la oportunidad de decidir si sus impuestos se usan para subvencionar el estadio de un multimillonario”, dijo. “Seguimos confiando en que los votantes de Nevada elegirán escuelas en lugar de estadios el próximo noviembre”.

Los A’s también esperan buenas noticias la próxima semana, ya que se espera que la votación sobre su planeado traslado a Las Vegas tenga lugar en las reuniones de propietarios de la MLB en Arlington, Texas. Los A’s necesitan que el 75 por ciento de los 30 dueños de equipos voten a favor de su planeado traslado al sur de Nevada.

Si esa votación tiene éxito, aprobando la reubicación de los A’s de Oakland a Las Vegas, el equipo seguirá trabajando con la Autoridad del Estadio de Las Vegas para finalizar varios acuerdos para crear la estructura para usar la financiación pública para la construcción del estadio Strip del equipo.

Los A’s también tendrán que trabajar con el dueño de Tropicana, Bally’s Corp., para decidir cuándo se demolerá el hotel de la época del Rat Pack, para dar paso al nuevo estadio que se construirá en 9 acres del sitio de 35 acres. El mes pasado, Mortenson-McCarthy, responsable de la construcción del estadio, presentó un calendario preliminar. En él se indicaba que la construcción del estadio comenzaría en abril de 2025 y que estaría terminado en enero de 2028.