La demolición del Tropicana espera mientras los A’s preparan su mudanza

El sitio del hotel-casino Tropicana donde los Oakland Athletics planean construir un nuevo estadio de béisbol se ve, el martes 16 de mayo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Representación digital del aspecto que podría tener el estadio de los Oakland Athletics en Las Vegas. El estadio de 1.5 mil millones de dólares y 30 mil asientos está previsto que se ubique en nueve acres de terreno del sitio de 35 acres de Tropicana. (Oakland Athletics)

Con el proyecto de ley 1 del Senado (SB1) que proporciona financiación para un estadio de béisbol de los A’s en Las Vegas, ahora convertido en ley por el gobernador Joe Lombardo, Bally’s Corp. centrará ahora su atención en cuándo se demolerá el hotel Tropicana.

Los responsables del Tropicana se mantuvieron a la expectativa durante la sesión legislativa. Ahora, con el acuerdo de financiación pública, la planificación se pondrá en marcha, según Soo Kim, presidente de Bally’s Corp.

“Ahora que esto va a ocurrir, tenemos que escribir y empezar a planificar cómo van a transcurrir los meses”, declaró Kim al Review-Journal. “Todavía tenemos que hablar con los A’s y asegurarnos de que coordinamos los plazos. Todavía no tenemos horarios concretos”.

La remodelación de la propiedad Tropicana debería haberse llevado a cabo hace mucho tiempo, ya que el resort se inauguró en 1959, según Kim. Bally’s Corp. está ansiosa por ponerlo en marcha lo antes posible.

Bally’s Corp. y Gaming and Leisure Properties Inc. -que es propietaria de los terrenos en los que se asienta el Tropicana- ofreció por primera vez a los A’s los nueve acres de terreno de primera calidad en el sitio de 35 acres de forma gratuita antes de las negociaciones legislativas de los A’s.

Kim calcula que esos terrenos valen unos 180 millones de dólares. El proyecto de ley SB1 incluye hasta 380 millones de dólares en dinero público adicional -180 millones del estado y 145 millones del Condado Clark- para el proyectado estadio de béisbol de 1,500 millones de dólares y 30 mil asientos.

“Creo que la gente lo recordará y lo llamará una obviedad”, dijo Kim. “Pusimos tanto dinero como el condado o el estado y lo hicimos porque los beneficios económicos, para nosotros, estaban claros. Creo que todo lo que se ha dicho sobre el riesgo de que los ingresos no lleguen a cubrirse es solo una exageración. Creo que va a ser un gran éxito”.

Lo que Bally’s Corp. planea hacer con los otros 26 acres todavía se está determinando, con Kim anteriormente flotando un potencial proyecto de resort-casino para el sitio.

“Hemos estudiado proyectos más pequeños y más grandes, pero es demasiado pronto para decirlo”, afirma Kim.

Proyecciones factibles

Algunos de los que se oponen al proyecto cuestionan a menudo el impacto económico y turístico que tendría el estadio propuesto. Kim afirma que Las Vegas es ya uno de los principales destinos turísticos del mundo, lo que hace que las cifras presentadas durante la presentación del proyecto a los legisladores sean realmente factibles.

“Todas las proyecciones, a lo largo de la vida del equipo de estar allí frente a si no estuviera allí, va a hacer una gran diferencia”, dijo Kim. “El tamaño del mercado en sí mismo no merecería necesariamente un equipo, pero como hay turismo y es el mundialmente famoso Strip, solo creo que es una oportunidad increíble para el deporte, así como para el estado”.

Otro tema planteado por los que están en contra de que los A’s reciban financiación pública y se trasladen a Las Vegas es el rendimiento de los A’s en el campo últimamente. El equipo está pasando apuros esta temporada, aunque recientemente ha tenido una racha de siete victorias consecutivas.

Kim espera que los A’s sean un equipo diferente cuando lleguen a Las Vegas en 2027.

“Es muy interesante que la gente diga… a los A’s les va mal ahora, así que este no es el equipo que quieren. Eso no tiene ningún sentido”, dijo Kim. “A veces los equipos tienen temporadas perdedoras, pero creo que un traslado le dará energía al equipo… No puedo imaginar que no le vaya bien”.

Una avenida deportiva

Un estadio de los A’s añadido a Las Vegas Boulevard fomentaría lo que ya es un vibrante distrito deportivo, dijo Kim. Allegiant Stadium y Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay están situados al sur del sitio de Tropicana, y T-Mobile Arena justo al norte.

“(Las Vegas Boulevard) será la avenida de los deportes”, dijo Kim. “Tiene mucha lógica. Ves los planes de Vegas Loop y eso los conectará a todos… Simplemente funciona todo”.

The Boring Company aún tiene que expandirse fuera del Vegas Loop, que tiene una ramificación hasta Resorts World, al otro lado del Strip, desde Las Vegas Convention Center. La siguiente parte del Vegas Loop en la que Boring Company tiene previsto trabajar es la zona de Tropicana Loop, señaló Kim.

Conectará la UNLV con Tropicana e incluirá estaciones en Mandalay Bay, Allegiant Stadium y otros lugares de la zona sur del Strip.

“Creo que será muy bonito”, dijo Kim. “Luego conectarán todas las propiedades del Strip. Hay muchas razones por las que se prefirió nuestro sitio. Por mucho que se hable del tránsito, en realidad es un lugar que tiene muchas ventajas en cuanto al tránsito”.

MGM Resorts fue uno de los que expresaron su apoyo al proyecto en múltiples ocasiones durante los periodos de comentarios públicos de las reuniones legislativas. Dado que el gigante de los resorts tiene varios resorts y más de 20 mil espacios de estacionamiento en las propiedades que rodean el sitio de Tropicana, el estadio de béisbol será igualmente beneficioso para MGM Resorts.

“Los A’s me han dicho que la mejor manera de jugar al béisbol es distribuir los espacios de estacionamiento y que se pueda ir caminando”, afirma Kim. “De modo que nos beneficiaremos de lo que se construya. Pero el beneficiario más cercano es MGM, porque está literalmente en tres de las cuatro esquinas. La gente se estacionará en una de las propiedades de MGM y cruzará a pie. Eso es bueno para ellos, bueno para nosotros y bueno para todos”.