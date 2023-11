John Fisher dice que no tiene intención de vender el equipo

El dueño de los Athletics, John Fisher, habla durante una conferencia de prensa después de una reunión de propietarios de la MLB en Arlington, Texas, el jueves 16 de noviembre de 2023. (AP Photo/LM Otero)

El dueño de los Oakland Athletics, John Fisher, dijo el lunes que no tiene intenciones de vender el equipo antes de que se traslade a Las Vegas o después.

Una estipulación en la aprobación de la reubicación de los A’s por parte de los propietarios de equipos de la MLB la semana pasada señalaba que si Fisher vendía el equipo antes de su llegada prevista para 2028 al sur de Nevada tendría que pagar a la MLB el 20 por ciento del precio de venta.

Fisher dijo que vender el equipo no se le ha pasado por la cabeza, y añadió que espera sumarse a la cultura de campeonatos creada por las Aces, campeonas de la WNBA, y los Golden Knights, campeones de la Copa Stanley.

“Quiero que mi familia sea propietaria de los A’s durante mucho tiempo”, declaró Fisher al Las Vegas Review-Journal. “Nos comprometemos a construir un estadio de última generación en el Strip y a traer más campeonatos al sur de Nevada”.

Tras la aprobación unánime del traslado por parte de los 30 propietarios, se espera que los A’s anuncien pronto el arquitecto de su estadio de Las Vegas.

El equipo también finalizará varios acuerdos con la Autoridad del Estadio de Las Vegas en los próximos meses para abrir la posibilidad de aprovechar los 380 millones de dólares en fondos públicos designados por el proyecto de ley 1 del Senado (SB1) para el estadio de 1.5 mil millones de dólares. Fisher también tendrá que financiar los más de mil millones de dólares que destinará al proyecto. Ha dicho que está trabajando con Goldman Sachs en ese proceso.

La construcción del estadio no podrá comenzar hasta que se derribe el Tropicana. Aún no se ha determinado el calendario definitivo para ello. Pero Mortenson-McCarthy, la empresa conjunta que se encarga de la construcción del estadio de Las Vegas, señaló que los planes eran comenzar las obras en abril de 2025 y finalizarlas en enero de 2028.

Eso supondría que la demolición comenzaría entre principios y finales de 2024 para cumplir con la fecha prevista de inicio de la construcción.

Los A’s también se enfrentan a un desafío por parte de la organización sin fines de lucro Schools Over Stadiums, respaldada por el sindicato de maestros.

El grupo presentó un referendo para que los 380 millones de dólares de fondos públicos se incluyeran en la boleta de noviembre de 2024 para que los votantes decidieran su destino. Un juez del Tribunal de Distrito de Carson City anuló esa petición, a lo que Schools Over Stadiums anunció la semana pasada que planeaba presentar un litigio en un intento de bloquear la financiación del estadio. El grupo de maestros mencionó cinco instancias que afirman que la SB1 viola la constitución estatal.

Danny Thompson, un cabildero vinculado a los A’s que fue uno de los dos que impugnaron la petición de Schools Over Stadium, dijo que la demanda pendiente no era una gran preocupación para el equipo.

Los A’s ya han comenzado a dejar su huella filantrópica en el sur de Nevada, donando a varias causas. Esto incluye la donación de 25 mil dólares cada uno a Public Education Foundation and Big Brothers and Big Sisters of Southern Nevada, 15 mil dólares a Henderson All-Stars para ayudar a financiar su viaje a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y la semana pasada proporcionaron a 200 familias necesitadas comidas y víveres para el Thanksgiving.

“Creo que los deportes se convierten en mucho más que ver bolas y strikes y ver a tu equipo ganar y perder. Se convierten en una parte fundamental de la comunidad”, afirma Fisher. “Mi familia ha apoyado mucho a las instituciones cívicas y de servicios sociales de toda la Bay Area. Creo que eso también es importante para nosotros en Las Vegas”.