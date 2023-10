Es revelado el calendario de construcción del estadio en Las Vegas de los A’s

octubre 26, 2023 - 10:16 am

Representación del estadio de los Athletics.

La construcción del estadio de los Oakland Athletics en Las Vegas está programada para comenzar en abril de 2025 y ser completada en enero de 2028.

El calendario provisional se señaló el miércoles durante una presentación de Mortenson-McCarthy, el gerente de construcción del estadio de los A’s, a la Autoridad del Estadio de Las Vegas.

La presentación también incluyó el plan de compromiso con la comunidad del grupo constructor, con detalles sobre cómo se usarán durante la construcción las pequeñas empresas locales, propiedad de minorías y diversos proveedores.

El plan llama a que el 51 por ciento de las horas de construcción del estadio sean realizadas por una combinación de mujeres, minorías, veteranos y trabajadores discapacitados, y a que el 15 por ciento de los trabajos de construcción del estadio sean realizados por pequeñas empresas locales.

La autoridad también aprobó destinar un millón de dólares a un par de bufetes de abogados que se encargarán de las negociaciones con los A’s sobre diversos acuerdos. Ambas empresas, Hunton Andrews Kurth y Brownstein Hyatt Farber Schreck, trabajó previamente con la autoridad del estadio durante los tratos de la junta con los Raiders y Allegiant Stadium.

Durante la reunión se presentaron los borradores de dos de los acuerdos que los bufetes de abogados ayudarán a ejecutar con el equipo: el arrendamiento del estadio y los beneficios para la comunidad. Los acuerdos de no reubicación y desarrollo se presentarán en una próxima reunión. El acuerdo de no reubicación incluiría una cláusula de 30 años por la que el equipo no se trasladaría de Las Vegas, la misma duración que el acuerdo de arrendamiento del estadio.

El acuerdo de beneficios para la comunidad incluye un compromiso financiero anual mínimo de los A’s con la comunidad, el pago de un salario digno a los empleados del estadio, requisitos de diversidad de la mano de obra, participación de la comunidad y programas educativos.

“Tanto si se trata de apoyar las necesidades de la comunidad como de asegurarnos de que estamos respondiendo a todas las preguntas de los líderes políticos, estamos comprometidos a ser un fuerte socio y colaborador de la comunidad”, dijo el presidente de la A, Dave Kaval, en un comunicado.

Los pasos que se están dando son similares al proceso inicial entre los Raiders y la autoridad que condujo a la construcción del Allegiant Stadium. También son necesarios tras la firma de la Ley del Senado 1, que destinaba hasta 380 millones de dólares en fondos públicos al estadio de los A’s, con capacidad para 33 mil asientos y un presupuesto de 1,500 millones de dólares.

Está previsto que se construya en al menos nueve acres del terreno donde está ubicado el Tropicana.

Un aspecto del borrador del contrato de arrendamiento que difiere del de los Raiders y el Allegiant Stadium es lo que ocurre con las instalaciones una vez finalizado el contrato inicial de 30 años. Los A’s tienen derecho a prorrogar el contrato con cuatro prórrogas de 15 años y una de nueve años. Los A’s también tendrán una opción de compra sobre el estadio una vez finalizado el contrato inicial de 30 años.

Las dos partes también están trabajando en lo que ocurriría si los A’s decidieran trasladarse una vez finalizado el contrato inicial de 30 años y si el estadio se convirtiera en un adefesio. El presidente de la Autoridad del Estadio, Steve Hill, ha llamado a la construcción del estadio de los A’s uno de los cruces más importantes de Las Vegas, por lo que un estadio en decadencia ubicado allí sería “perjudicial” para la ciudad.

En la reunión de diciembre de la autoridad del estadio se presentará una actualización del proceso.

Los dueños de los equipos de la MLB aún tienen que aprobar el traslado de los A’s a Las Vegas. Se espera que esa votación tenga lugar el mes que viene en las reuniones de dueños de la MLB en Texas.

“Creo que va a ser otra oportunidad que cambiará las reglas del juego para nuestra ciudad”, dijo Hill. “Esperamos con impaciencia la votación de la Major League Baseball. Esperamos que llegue pronto”.