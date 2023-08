El dueño de los A’s habla de la venta del equipo, los Raiders, la reubicación, etc.

El dueño de los Oakland Athletics, John Fisher, en el medio, observa durante el Juego 2 de las Finales de la NBA de básquetbol entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics en San Francisco, el domingo 5 de junio de 2022. (AP Photo/Jed Jacobsohn)

El dueño de los Oakland Athletics, John Fisher, concedió el martes una entrevista exclusiva a Mick Akers, del Review-Journal, sobre el traslado previsto de su equipo a Las Vegas. Estas son algunas de sus respuestas clave.

Sobre el calendario para la votación del traslado por parte de los dueños:

“Solo hemos presentado recientemente nuestra solicitud de traslado. El comisionado ha establecido un comité de reubicación que va a revisar eso, y luego hará su camino a los otros comités que lo revisarán, y luego al grupo completo de propietarios para votar sobre ello.”

Sobre por qué no ha hablado con los medios de comunicación hasta ahora:

“La razón por la que no he estado tan involucrado con los medios de comunicación hasta la fecha es que realmente quería que la gente que dirige el equipo, Dave Kaval en el lado de los negocios y Billy Beane y David Forst y otros en el lado del béisbol, fueran la voz del equipo.”

Sobre si se plantearía vender el equipo:

“No me he planteado vender el equipo. He sido dueño del equipo con mi socio Lew Wolff, es realmente impactante cómo vuela el tiempo, pero desde 2005. Nuestro objetivo desde entonces ha sido encontrar un nuevo hogar y construir un nuevo hogar para nuestro equipo.”

Sobre la razón por la que ha insistido tanto en conseguir un nuevo estadio:

“La razón por la que estamos construyendo un nuevo estadio es para poder tener no solo un equipo competitivo, sino, esperamos, un equipo que pueda tener el tipo de éxito, por ejemplo, que han tenido los Golden Knights, ganando la Copa Stanley en seis años. Si podemos ganar las Series Mundiales en nuestros primeros seis años, sería un objetivo increíble”.

Sobre qué impacto cree que tendrá un nuevo estadio en Las Vegas en las finanzas de los A’s:

“Esperamos que nuestros ingresos sean considerablemente más altos en nuestro nuevo estadio de lo que han sido hasta la fecha, y eso nos permitirá tener una nómina más alta y mantener a nuestros jóvenes talentos, en lugar de verlos tristemente irse a otros equipos, y nos permitirá estar ahí fuera firmando agentes libres”.

Sobre la acusación de los críticos de que los A’s se han hundido deliberadamente las dos últimas temporadas para reducir la asistencia y justificar aún más la reubicación:

“Nada más lejos de la realidad. Los A’s perderán este año 40 millones de dólares con una nómina de 60 millones. Y las pérdidas que la propiedad ha tenido aquí con este equipo en los últimos años han sido muy significativas. Hemos hecho todo lo posible para intentar volver a ser un equipo altamente competitivo”.

Sobre si los A’s están considerando una cúpula fija para el nuevo estadio de Las Vegas, o están comprometidos con un techo parcialmente retráctil:

“En la medida en que podamos hacer que el estadio se sienta como si tuviera una conexión con el exterior es realmente importante. Lo más importante es que la gente se sienta cómoda dentro del estadio. Aún no hemos tomado una decisión definitiva. Aunque sea una cúpula fija, tendrá grandes aberturas y mucha claridad en la estructura del techo y las paredes, para que dé la sensación de estar al aire libre, aunque tengas un techo sobre la cabeza”.

Sobre si hay algo que le gustaría hacer en Las Vegas que sea completamente diferente a lo que ofrece actualmente el resto de la MLB:

“Una cosa que diría sobre ‘es Las Vegas diferente’, la respuesta es por supuesto. Las Vegas es Las Vegas. Ellos llaman a subir a las grandes ligas, ‘Ir a El Evento’, y creo que es una gran manera de describir Las Vegas, porque Las Vegas es El Evento. Queremos crear un ambiente que sea genial tanto para los visitantes como para los locales”.

Sobre la relación de los A’s con los Raiders antes de que se fueran de Oakland:

“Cuando los Raiders se marcharon de Oakland éramos co-arrendatarios en el Coliseum, y los A’s probablemente no lo hicieron lo más fácil para [el dueño] Mark [Davis] y los Raiders cuando dejaron la ciudad. Eso es culpa mía, era mi responsabilidad. Se lo dije. … e pedí disculpas por los errores que cometimos cuando los Raiders se mudaron a Oakland. Fue culpa mía y lo siento. Dicho todo eso, creo que han hecho un trabajo fantástico”.

Sobre por qué los A’s no fueron capaces de llegar a un acuerdo con la ciudad de Oakland sobre un nuevo estadio:

“La realidad es que no creo que se trate de culpar a alguien. La realidad es que en Oakland había otras prioridades importantes que hicieron muy difícil que la ciudad pudiera hacer que el proyecto funcionara y se llevara a cabo”.