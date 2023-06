Un maestro de Las Vegas se enfrenta a un cargo de asesinato

Dawrin Mota (Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas)

Las últimas palabras que Óscar Ramírez le dijo a su esposa el lunes por la noche fueron “no salgas”, según un reporte de arresto del Departamento de Policía Metropolitana.

Su esposa vio desde la ventana del piso de arriba cómo Ramírez salía para enfrentarse al exmarido de ella, Dawrin Mota, según declaró a la policía.

Ramírez recibió un disparo en el cuello afuera de su casa, en la cuadra 7900 de Pinnochio Avenue, y la mujer dijo que Mota se fue mientras ella llamaba a la policía.

Mota llamó a la Policía Metropolitana al mismo tiempo que su exesposa y reportó: “Me atacaron. Temí por mi vida y tuve que defenderme”, según el reporte del arresto. Dijo que el hombre al que le disparó se acercó corriendo a su vehículo con un perro y que no recordaba si se trataba de una pelea mutua antes de abrir fuego.

La exesposa de Mota les mostró a los detectives los mensajes de texto del teléfono de Ramírez. Mota y la mujer compartían tres hijos, y uno de ellos envió un mensaje de texto a Ramírez diciendo que Mota quería que le devolviera el dinero “o mi padre vendrá y se lo llevará él mismo”, decía uno de los mensajes.

Según el reporte del arresto, la madre respondió “dile a tu papá que no nos amenace”. Ella le dijo a la policía que Mota llamó momentos después, gritando, maldiciendo y dijo “Voy a ir allí ahora mismo”, escribieron los detectives en el reporte del arresto.

Ramírez le dijo a la mujer, con la que se casó en julio, que estaba cansado de que Mota los “intimidara” y que iba a salir para enfrentarse a Mota. La mujer dijo que Ramírez salió desarmado y que no lo acompañaba ningún perro.

Mota se dio a la fuga tras el tiroteo y fue arrestado 15 minutos después a unas tres millas al este de la casa de la mujer. No resultó herido, su ropa no estaba desgarrada y, según la policía, no se produjo ninguna pelea en el interior de su auto.

Durante un interrogatorio el lunes, Mota se negó a hablar con la policía y pidió un abogado. Está detenido sin fianza acusado de asesinato y se espera que comparezca de nuevo ante el tribunal el martes.

Un portavoz del College of Southern Nevada dijo que Mota trabajó para la universidad desde 2017 hasta marzo de 2021.

Escribió un artículo de opinión para el Review-Journal en 2021, donde habló de su carrera docente y aconsejó que las relaciones significativas eran clave para el aprendizaje de los estudiantes.

Mota dijo que era un entrenador de instrucción de matemáticas en Elizondo Elementary School en ese momento y era un becario de política senior de Teach Plus Nevada. Los datos públicos de nómina mostraron que trabajó para el Distrito Escolar del Condado Clark desde 2011 hasta 2021, pero no se pudo contactar con el distrito escolar para proporcionar más detalles.

“Uso mi experiencia y capacidad para conectarme con mis estudiantes, empatizar con los desafíos que encuentran y alentarlos y empoderarlos para perseverar a través de las barreras diarias que enfrentan”, escribió.