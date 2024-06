Policía: hombre usa su iPad para atracar un banco en Las Vegas

La policía dice que un hombre usó un iPad como una nota amenazante en dos sucursales bancarias en días consecutivos el mes pasado en el centro sur del valle de Las Vegas.

Donald Malone, de 53 años, es también sospechoso del atraco a un banco en Hermit, California, según el reporte de arrestos del Departamento de Policía Metropolitana. Se enfrenta a dos cargos cada uno por atraco y robo a un negocio y a un cargo por intento de atraco, según los registros del Tribunal de Justicia de Las Vegas.

El 29 de mayo, en Wells Fargo, 2420 E. Sunset Road, un hombre sacó un iPad y se lo mostró a un cajero. Tenía una nota, que el cajero dijo más tarde a la policía que decía: “Dame solo billetes grandes, no intentes nada y no des ningún rastreador ni tinte”.

El cajero activó una alarma silenciosa y un compañero de trabajo se acercó. El hombre se marchó sin conseguir dinero, según el reporte.

El 30 de mayo se produjo un suceso similar en una sucursal de US Bank dentro de Smith’s Food and Drug Store, 2385 E. Windmill Lane. Un hombre se acercó al cajero con el iPad, que según la policía decía: “Estoy fuertemente armado, no te muevas y no sospeches, y actúa como si no pasara nada”.

El cajero abrió la caja registradora y le dio al hombre 941 dólares dentro de un sobre, según el reporte.

La policía de Hermit dijo a la Policía Metropolitana que habían identificado a su sospechoso como Malone, cuya descripción había coincidido con el sospechoso en los dos robos en Las Vegas.

La policía detuvo a Malone en un hotel a unas cinco millas de Smith’s.

Malone, que permanece detenido bajo fianza de 50 mil dólares, tiene prevista una audiencia preliminar el 20 de junio.