Tiroteo en UNLV: 3 víctimas mortales y pistolero muerto; reportan el nombre del sospechoso

Police are seen at the scene of a shooting on the UNLV campus on Wednesday, Dec. 6, 2023, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Un hombre armado abrió fuego en el campus de la UNLV el miércoles, matando a tres, hiriendo gravemente a una cuarta persona y obligando a estudiantes y profesores aterrorizados a atrincherarse en las aulas.

ABC News, citando múltiples fuentes policiales, informó el miércoles por la noche que Anthony Polito, de 67 años, era el sospechoso.

Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley con conocimiento directo de la investigación dijo a The Associated Press que el tirador era un profesor que buscó sin éxito un trabajo en la escuela.

El tiroteo comenzó dentro de Beam Hall, cerca del sindicato de estudiantes, donde los estudiantes afuera de los edificios se relajaban y almorzaban en un día soleado y despejado.

#BREAKING: According to our investigators at the scene, we have three deceased victims and one additional victim in critical condition at a local hospital.

The suspect in this #ActiveShooter incident is also deceased.

We will update as soon as we can with accurate information. https://t.co/h56jaYcFwg

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023