Sindicato de policía de Las Vegas pide la dimisión de una jueza de distrito

Erika Ballou, entonces jueza de distrito recién electa, posa para un retrato fuera del Centro Regional de Justicia en Las Vegas el 13 de noviembre de 2020. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Esta foto de archivo del 29 de septiembre de 2017 muestra a Steve Grammas, presidente de la Asociación de Protección de la Policía de Las Vegas, a la izquierda, en Las Vegas. (Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

El sindicato que representa a los policías de base de Las Vegas está solicitando que una jueza de distrito dimita tras los comentarios que hizo sobre la policía durante una audiencia reciente.

A última hora de la noche del miércoles, la Asociación de Protección de la Policía de Las Vegas publicó un video de 30 segundos con fecha del lunes en la página de Facebook del sindicato. En el video, la jueza de distrito Erika Ballou aparece hablando con un acusado durante una audiencia.

“Eres un hombre afroamericano en Estados Unidos, sabes que no quieres estar en ningún sitio donde haya policías”, dice Ballou en el video. “…Escúchame, sabes que no quieres estar en ningún sitio donde haya policías. Porque yo sé que no quiero, y soy una mujer afroamericana de mediana edad y clase media. No quiero estar donde hay policías porque no sé si voy a salir viva o no”.

El sindicato acusó a Ballou de menospreciar a las fuerzas del orden y llamó a sus comentarios “poco éticos e irresponsables”.

Ballou se defendió en una declaración enviada por correo electrónico a través de la portavoz del Tribunal de Distrito, Mary Ann Price.

“Apoyo la aplicación adecuada de la ley”, decía el comunicado. “Lo que demuestra el expediente es que me comunico con los que comparecen ante mí de forma directa y comprensible”.

La publicación del sindicato en Facebook no indica de qué caso judicial se tomó el video. El presidente del sindicato, Steve Grammas, que dijo que la publicación podía atribuírsele a él, dijo el jueves al Las Vegas Review-Journal que no estaba seguro de qué caso procedía el video.

Grammas dijo que los comentarios de Ballou no eran apropiados para un tribunal y que sus declaraciones deberían ser investigadas. Dijo que el video había circulado entre los policías que componen el sindicato.

“A todos les pareció horrible que una jueza hiciera la inferencia de que si ella andaba cerca de la policía, es posible que no salga con vida”, dijo.

El mensaje de Facebook también pedía que se sancionara a Ballou por lo que, según el sindicato, era una violación del Código de Conducta Judicial de Nevada, que exige a los jueces “aspirar en todo momento a una conducta que garantice la mayor confianza posible del público en su independencia, imparcialidad, integridad y competencia”.

Paul Deyhle, director ejecutivo de la Comisión de Disciplina Judicial de Nevada, dijo el jueves que legalmente no puede decir si se ha presentado una denuncia contra Ballou.

“La comisión está al tanto de los reportes periodísticos relacionados con la jueza, y cualquier queja presentada será considerada por la comisión”, dijo Deyhle.

No quiso hacer más comentarios sobre las acusaciones del sindicato.

El sindicato ha hecho múltiples publicaciones sobre Ballou desde que se publicó el video inicial a última hora del miércoles. En uno de ellos, en el que calificaba a Ballou de “vergüenza para la judicatura”, el sindicato pedía que se eligiera a otro candidato para tomar el puesto de Ballou en el Departamento 14.

Ballou fue elegida para el cargo en 2020 sin recaudar ni gastar dinero en la campaña. Se postulará a la reelección en 2026.

Anteriormente, en 2016, fue noticia cuando se negó a quitarse un pin de “Black Lives Matter” que llevaba como defensora pública adjunta, después de que el entonces juez de distrito Douglas Herndon, que ahora es juez del Tribunal Supremo de Nevada, le ordenara que se lo quitara.