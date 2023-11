Se posponen los alegatos del Tribunal Supremo en el proceso entre Gruden y la NFL

El ex entrenador de los Raiders, Jon Gruden, abandona la sala tras comparecer en una audiencia en el Centro Regional de Justicia el miércoles 25 de mayo de 2022, en Las Vegas. Gruden demandó a la NFL por la filtración de un correo electrónico. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los alegatos orales ante el Tribunal Supremo de Nevada en la lucha legal entre la NFL y el exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, fueron reprogramados para enero, según los registros judiciales.

Gruden demandó a la liga y al comisionado Roger Goodell en noviembre de 2021, argumentando que la NFL filtró intencionalmente correos electrónicos despectivos que él escribió y presionó a los Raiders para que lo despidieran. El Tribunal Supremo debe determinar ahora si la liga puede obligar a Gruden a arbitrar el asunto fuera de los tribunales.

La liga presentó el mes pasado una solicitud para aplazar los argumentos orales, que inicialmente se habían fijado para principios de noviembre. Los argumentos están ahora programados para el 10 de enero.

La NFL ha argumentado que los estatutos de la liga exigen que Gruden se someta a un proceso de arbitraje en las disputas entre empleados. El proceso sería moderado por Goodell, otro funcionario de la NFL o un “proveedor de servicios de arbitraje”. Aunque un tribunal inferior reglamentó que Gruden no puede ser obligado a someterse a arbitraje, la liga ha apelado el asunto ante el Tribunal Supremo.

Gruden renunció como entrenador de los Raiders en octubre de 2021 después de que The Wall Street Journal y The New York Times publicaran historias sobre correos electrónicos racistas, misóginos y anti-LGBTQ que había escrito. La NFL ha afirmado que no filtró los correos electrónicos y ha rebatido la alegación de Gruden de que todos los correos electrónicos que condujeron a su salida fueron enviados antes de que se convirtiera en el entrenador de los Raiders.