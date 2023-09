Se ofrece recompensa de cinco mil dólares por información sobre asesino de un pavo real

Esta foto sin fecha facilitada por Felicity Carter muestra a Pete, un pavo real que fue asesinado con el arco y la flecha de un cazador en agosto de 2023 en Las Vegas. Las autoridades tratan de averiguar quién estuvo detrás. (Felicity Carter vía AP)

Semanas después de que un querido pavo real del vecindario fuera asesinado en Las Vegas, se ofrece una recompensa por información sobre el asesino.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha anunciado que ofrece hasta cinco mil dólares por información que conduzca al arresto y condena del pavo real Pete, al que le dispararon con un arco y flechas cerca de West Charleston Boulevard y South Cimarron Road el 21 de agosto.

Un residente de la comunidad cerrada de Castlegate encontró al ave y corrió a Lone Mountain Animal Hospital, donde el personal médico lo declaró muerto, dijo PETA.

“Este querido pavo real recibió dos disparos de flecha y fue abandonado a su suerte por una persona cruel que obviamente carece de empatía por los demás”, dijo Colleen O’Brien, vicepresidenta mayor de PETA, en un comunicado de prensa. “PETA le pide a cualquiera que tenga información que se presente para que este asesino pueda ser considerado responsable y se evite que haga daño a alguien más”.

Se pide a cualquiera que tenga información sobre la muerte de Pete que se ponga en contacto con los Servicios de Protección Animal de Las Vegas llamando al 702-229-6444.