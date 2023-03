Robert Telles solicita información sobre su arresto y la recusación de jueza

marzo 29, 2023 - 11:33 am

Robert Telles, visto en el tribunal el 9 de marzo, está acusado de apuñalar mortalmente al reportero de investigación del Review-Journal Jeff German el pasado mes de septiembre. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, que se presenta como su propio abogado mientras se enfrenta a un cargo de asesinato por el asesinato de un reportero, presentó casi dos docenas de citaciones la semana pasada en un esfuerzo por descubrir detalles sobre la investigación que condujo a su arresto.

Mientras tanto, en otros documentos judiciales recientes, Telles ha insistido en su petición de que la jueza que supervisa su proceso sea apartada del caso mientras espera el juicio por el asesinato del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German.

El destituido funcionario electo ha escrito en documentos judiciales que cuando la jueza de distrito Michelle Leavitt le preguntó acerca de representarse a sí mismo, ella “se negó a mantener una mente abierta” y estaba “prejuzgando al acusado con los medios de comunicación”. Telles está acusado de apuñalar mortalmente a German frente a la casa del reportero en septiembre.

Leavitt respondió a la petición de Telles en su propia declaración jurada a principios de este mes.

“El tribunal no puede controlar la cobertura mediática de este asunto”, escribió la jueza.

La audiencia sobre la petición de recusación está prevista para el jueves ante el juez de distrito Jerry Wiese.

Los fiscales han acusado a Telles de asesinar a German por los reportajes que escribió sobre la conducta de Telles como funcionario electo. Telles se ha declarado inocente de un cargo de asesinato, ha negado su implicación en el asesinato durante entrevistas con otros medios de comunicación locales y ha afirmado que lo que los fiscales llamaron pruebas “abrumadoras” contra él fueron plantadas en su casa.

En la petición de recusación de Leavitt, Telles acusó a la jueza de “hostigarlo” cuando le preguntó sobre sus conocimientos de derecho penal durante una audiencia en febrero, en la que le dijo repetidamente que creía que representarse a sí mismo era una mala idea.

“¿Y usted entiende que una vez que decide la autorepresentación no puede cambiar de opinión a mitad del procedimiento y solicitar entonces un abogado?”, le preguntó a Telles. “Creo que he dejado bastante claro que aquí no estamos jugando”.

En la respuesta de Leavitt a la petición de recusación de Telles, argumentó que estaba obligada a interrogarlo a fondo para determinar si comprendía las consecuencias de representarse a sí mismo, y que podía permanecer imparcial durante el procedimiento.

“No me dejaré influir por el clamor público ni por el miedo a las críticas”, escribió Leavitt. “Cumpliré con mi deber como jueza y escucharé los casos que se me asignen, a menos que me lo impidan las reglas, los estatutos o la jurisprudencia”.

Telles argumentó en una respuesta presentada el 21 de marzo que Leavitt declaró incorrectamente que no podía contratar a un abogado más adelante en el proceso judicial. Telles dijo que quiere presentar peticiones previas al juicio que sus abogados anteriores no presentaron en el plazo que él solicitó.

Telles escribió en documentos judiciales que planea presentar peticiones adicionales después de recibir una respuesta a las 22 citaciones que presentó la semana pasada. Las citaciones se enviaron al Departamento de Policía Metropolitana y al Centro de Detención del Condado Clark, y en ellas se solicitaba información sobre la investigación del asesinato de German.

El Review-Journal ha estado luchando para impedir que las autoridades busquen en los dispositivos personales de German confiscados por la policía tras su muerte ya que contienen material de reportajes que podría revelar fuentes confidenciales.

El Tribunal Supremo está estudiando un recurso contra una medida cautelar que impedía a los funcionarios registrar los dispositivos.

El viernes, el Review-Journal presentó una petición para anular las citaciones judiciales de Telles que permitirían obtener material del teléfono o de los dispositivos personales de German.

“Varias de las citaciones parecen poner en peligro los privilegios y la protección de los materiales de recopilación de noticias que llevaron a este Tribunal y al Tribunal Supremo de Nevada a dictar medidas cautelares para proteger esos materiales”, escribieron los abogados del periódico en la petición de anulación de las citaciones.