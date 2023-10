Presuntos miembros de una pandilla fueron acusados de una ola de crímenes y dos homicidios

Cameron Raye y Jonathan Smith (Departamento de Policía Metropolitana)

Jomario Clark Jr. (Departamento de Policía Metropolitana)

Los fiscales anunciaron acusaciones contra seis presuntos miembros de pandillas el viernes en relación con una serie de crímenes incluyendo dos homicidios.

Las acusaciones se presentaron contra Cameron Raye, de 19 años; Jomario Clark Jr, de 16 años; Jacorey Magdaleno, de 17 años; Jonathan Smith, de 18 años; Kenneth Clay, de 39 años; y Gregory Leonard, de 31 años.

Todos ellos son presuntos miembros de la pandilla Block Boy, y algunos han sido vinculados a dos tiroteos mortales en septiembre, dijo el jefe Adjunto del Fiscal de Distrito John Giordani durante una audiencia judicial el jueves por la mañana.

La acusación incluye 15 cargos totales de asesinato, robo, conspiración para cometer robo, intento de robo, secuestro, conspiración para cometer secuestro, robo residencial, asalto y descarga de un arma de fuego en una estructura ocupada. Todos los cargos iban acompañados de un refuerzo de pandilla.

Raye, Clark, Magdaleno, Smith y Leonard fueron acusados de asesinato por la muerte de Enrique Núñez, de 17 años, que recibió un disparo mortal el 1 de septiembre cerca de los bulevares Charleston y Rainbow, según informó la policía. Otros dos menores, que no han sido acusados y solo fueron identificados por sus iniciales en los registros judiciales, también fueron arrestados en relación con el tiroteo de Núñez.

Giordani dijo que Núñez era también un miembro de la pandilla que fue asesinado en una disputa interna de la pandilla. La disputa se derivó de un presunto robo en un 7-Eleven, donde los miembros de la pandilla robaron más de 25 mil dólares durante una “entrega de efectivo”.

“Algunos miembros de la pandilla quedaron al margen de ese robo, lo que provocó un pequeño altercado dentro de la pandilla”, explicó Giordani.

Clay, que solo fue acusado de robo y conspiración para cometer robo, dio “luz verde” al asesinato de Núñez, dijo Giordani el viernes.

Magdaleno y Smith también fueron acusados de un segundo cargo de asesinato en relación con el tiroteo mortal del hombre de 33 años de edad, Andre Bryant, el 9 de septiembre cerca de Buffalo Drive y Spring Mountain Road.

Giordani dijo que Smith, Magdaleno y dos menores atrajeron a Bryant, que era un “traficante de marihuana”, a un lugar aislado en una zona residencial y abrieron fuego contra él.

Los dos menores no identificados presuntamente implicados en el asesinato de Bryant no fueron acusados el viernes, y aún no han sido certificados como adultos, dijo Giordani.

La jueza de distrito Tierra Jones ordenó que Raye, Clark, Magdaleno, Smith y Leonard permanecieran detenidos sin fianza, y la fianza de Clay se fijó en 100 mil dólares.