Organización de Las Vegas registra aumento de servicios para sobrevivientes de violencia sexual

La nueva directora ejecutiva de Signs of HOPE, Kim Small, habla durante una rueda de prensa en la oficina de Signs of HOPE en Las Vegas, el martes 28 de febrero de 2023. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

Signs of Hope, la organización sin fines de lucro de Las Vegas antes conocida como Rape Crisis Center, publicó estadísticas clave sobre los servicios que otorgó a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en 2022, revelando un aumento generalizado de los servicios en comparación al año anterior.

El martes, la organización dijo que gestionó 5,201 llamadas a la línea directa en 2022, un aumento de casi el cinco por ciento con respecto al 2021. Antes del año pasado, Signs of Hope dijo que nunca había tenido más de 600 llamadas a la línea directa en un solo mes, desde que comenzó a hacer el seguimiento. Pero en 2022, hubo tres meses en los que entraron más de 600 llamadas.

“Creo que la tendencia más sorprendente que vi (de 2022) es el número de llamadas a nuestra línea directa 24/7”, dijo Kim Small, nueva directora ejecutivo de la organización sin fines de lucro. “¿Cómo nos preparamos para recibir esa cantidad de llamadas? Capacidad… Estamos haciendo que nuestros activistas intenten reclutar más voluntarios para que vengan”.

Además del aumento de las llamadas a la línea directa, también hubo un incremento del ocho por ciento en el número de víctimas asistidas en el hospital, y del 26 por ciento en el número de clientes que recibieron asesoramiento de los terapeutas de Signs of Hope. Small, que tomó el cargo de directora ejecutiva el 23 de enero, dijo que parte de este aumento se debe a que las víctimas son conscientes de los abusos sufridos.

“Las víctimas están dando un paso, y vemos que algunas necesitan ayuda inmediata y otras vienen de traumas pasados”, dijo Small.

Zenja Dunn, miembro de la junta directiva de Signs of Hope, es una sobreviviente de agresión sexual que buscó tratamiento muchos años después de haber sufrido los abusos. Dice que cambió el curso de su vida.

“No acepté lo que me había ocurrido hasta los treinta años”, afirma Dunn. “Si no has llegado a un acuerdo con lo que te ha pasado… necesitas algún lugar como Signs of Hope para que alguien responda a esas preguntas, para encontrar asesoramiento, para decir ‘¿Por dónde empiezo?’ ahora realmente estoy lidiando con lo que me pasó”.

Tanto Small como Dunn hicieron hincapié en la necesidad de educación en toda la comunidad de Las Vegas para combatir la violencia sexual.

“Tenemos que ser conscientes de lo que hay que buscar… en términos de trata de personas, así como de abuso sexual”, dijo Small. “Hay que abordar la cultura de la violación en nuestras comunidades. No se trata de culpar a la víctima por lo que lleva puesto o por salir hasta tarde. Se trata de entender cómo podemos darnos cuenta de ello, combatirlo y abordarlo de verdad”.

“Yo les diría que vinieran y participaran en la capacitación de voluntarios (de Signs of Hope)”, dijo Small. “Hay mucha gente que pasa por la capacitación de voluntarios y luego están más equipados”.

Para ser voluntario o donar a Signs of Hope, visita el sitio web de la organización en sohlv.org.