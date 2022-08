Mujer es acusada de robar un Rolex de $35 mil a un turista del Strip

Deonna McCray (LVMPD).

Una mujer de California fue arrestada por el robo de un reloj de lujo a un turista en el Strip de Las Vegas tras una visita a la habitación de hotel del hombre.

Deonna McCray, de 32 años, de Los Ángeles, fue fichada el lunes en el Centro de Detención del Condado Clark por los cargos de hurto mayor y robo residencial.

El reporte de arresto de McCray dice que fue arrestada después de que un huésped masculino en el Cosmopolitan de Las Vegas, ubicado en 3708 Las Vegas Blvd. South, reportara a la policía el robo de un reloj Rolex Daytona valorado en un mínimo de 35 mil dólares.

El hombre, cuyo nombre fue tachado del reporte de arresto por la policía de Las Vegas, le dijo a un detective que estaba en el piso del casino del Cosmopolitan el 21 de junio cuando fue abordado por dos mujeres. El hombre dijo que “sabía que las mujeres eran probablemente prostitutas” por algunos comentarios que le hicieron, pero dijo que “no estaba interesado en nada de eso”, escribió la policía.

Dijo que les dio a las mujeres la llave de su habitación mientras él permanecía en el casino porque las mujeres le dijeron que estaban cansadas y hambrientas y que necesitaban descansar.

Las mujeres seguían en la habitación cuando él regresó y habían pedido comida al servicio de habitaciones alrededor de las 2 a.m. Cuando el hombre se despertó en su habitación a las 8 a.m., su maletín estaba volteado, una de las mujeres había desaparecido y también su reloj. La mujer que había permanecido en la habitación negó tener nada que ver con el reloj desaparecido, según el reporte policial.

Los detectives abrieron una investigación, sacando videos de vigilancia y entrevistando a la mujer que se quedó en el lugar. Dijeron que identificaron a la mujer desaparecida como McCray basándose en arrestos anteriores de la policía de Las Vegas. La víctima del robo del reloj también identificó a McCray por unas fotografías de reconocimiento, según el reporte.

El reporte indica que McCray fue arrestada previamente en Las Vegas bajo la sospecha de haber robado un reloj Rolex valuado en 20 mil dólares, así como dinero en efectivo. En una segunda investigación, la policía dijo que era sospechosa de robar un reloj Bulova y “aproximadamente 35 mil dólares en efectivo”. No se dieron a conocer inmediatamente más detalles sobre esos casos.

Los registros del Tribunal de Justicia de Las Vegas muestran que McCray se declaró sin oposición en mayo por robo, resolviendo dos casos, y recibió una sentencia de cárcel suspendida de seis meses en cada uno. Una declaración de no oposición no es una admisión de culpabilidad, sino que reconoce que es probable que se encuentre culpable si el caso va a juicio. A McCray se le ordenó no meterse en problemas durante un año y mantenerse alejada del corredor del Strip.

En su caso más reciente, fue puesta en libertad después de que una empresa de fianzas pagara una fianza de 50 dólares. No se ha presentado una denuncia penal en ese caso. Se fijó una audiencia para el 13 de septiembre.

Un abogado defensor que representó a McCray en sus casos anteriores no pudo ser contactado para hacer comentarios el viernes por la mañana.