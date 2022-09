Mujer condenada a 20-50 años de prisión por la muerte de niña de cinco

Una foto sin fecha de Janiyah Russell, de cinco años, que murió el 11 de septiembre de 2019 en Las Vegas. La novia de su padre, Shevhuan Miller, de 23 años, se enfrenta a un cargo de asesinato en relación con la muerte. (Tesha Anderson)

Una mujer de 26 años fue condenada el jueves a al menos 20 años de prisión por su participación en el asesinato de una niña de cinco años en 2019.

En julio, un jurado condenó a Shevhuan Miller por cargos de asesinato y abuso de menores por la muerte de la hija de su novio, Janiyah Russell. Miller y su novio, Richard Davis, de 27 años, fueron detenidos después de que la policía dijera que su historia sobre lo ocurrido a Janiyah cambiaba constantemente, según el reporte de su arresto.

La oficina forense del Condado Clark determinó que Janiyah había muerto por lesiones por objeto contundente. Durante la audiencia de sentencia de Miller, celebrada el jueves, la vicefiscal jefe del distrito, Michelle Jobe, dijo que Janiyah estaba herida “literalmente desde la cabeza hasta la parte superior de las rodillas, por dentro y por fuera”.

La jueza de distrito Tierra Jones condenó a Miller a entre 20 y 50 años de prisión por asesinato en primer grado y maltrato infantil, negligencia o puesta en peligro con resultado de daños corporales considerables.

Está previsto que Davis, que se enfrenta a cargos de asesinato y a seis cargos de abuso, negligencia o puesta en peligro de menores con resultado de daños corporales sustanciales, vaya a juicio en febrero, según los registros judiciales.

La pareja había llamado a la policía el 11 de septiembre de 2019 para informar de que Janiyah estaba resfriada y no respondía, según su reporte policial.

Davis dijo que no estaba en casa cuando Miller puso a Janiyah en la bañera unas tres horas antes esa mañana y salió a fumar un cigarrillo. Cuando Miller volvió a entrar, la niña estaba “boca abajo” en la bañera, según el reporte policial.

Miller dijo a la policía que vistió a Janiyah, la tumbó en el sofá y volvió a la cama durante dos horas, después de soplar en la boca de la niña “porque parecía que necesitaba un poco de aire” y de subir después la calefacción porque la niña parecía resfriada.

Davis dijo después a la policía que había azotado a Janiyah con un cinturón unas 20 veces unos días antes de su muerte, según el reporte.

Miller se negó a hacer una declaración ante el juez durante la audiencia.

El abogado defensor de Miller, Conor Slife, argumentó que Davis era más culpable de la muerte de la niña.

“Sigo pensando que él es el verdadero monstruo en este caso, no la señora Miller”, dijo Slife.

Jobe argumentó el jueves que Miller debería enfrentarse a una pena de 31 años a cadena perpetua por no haber buscado ayuda para Janiyah antes de su muerte.

“Francamente, no ha mostrado ningún remordimiento, no ha mostrado ninguna consideración por esta niña, no ha mostrado ningún cuidado por lo que le ocurrió a esta niña”, dijo Jobe.

Tras la audiencia, la abuela materna de Janiyah, Tirzah Russell, dijo que estaba enfadada por la sentencia.

“Debieron haberle dado la vida: ella se llevó una vida”, dijo Russell. “Y no solo se llevó una vida, sino que se llevó la vida de una niña”.