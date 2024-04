Libertad bajo fianza para sospechosa de DUI por accidente que mató a dos en parada de autobús

Una sospechosa de conducir bajo la influencia de sustancias (DUI) en dirección contraria y con exceso de velocidad estrelló su auto contra una parada de autobús al este de Las Vegas el miércoles por la noche, matando a dos peatones y dejando a otros tres con lesiones graves o potencialmente mortales, según el Departamento de Policía Metropolitana.

Un hombre de 42 años y un niño de 14 murieron en el lugar del accidente, mientras que dos niños y una mujer fueron trasladados al University Medical Center, según informó la policía en un comunicado de prensa.

La policía identificó a la sospechosa como Cynthia Phelps, de 64 años.

Fue fichada en el Centro de Detención del Condado Clark, por cinco cargos de delito grave cada uno de DUI y conducción imprudente causando la muerte. También fue multada por sospecha de conducir en el lado equivocado de la carretera, según los registros.

En una audiencia judicial celebrada el jueves por la tarde, los fiscales del Condado Clark y la jueza de paz de Las Vegas, Rebecca Saxe, expusieron las acusaciones que condujeron al arresto de Phelps.

Las autoridades alegaron Phelps se dirigía hacia el norte en los carriles hacia el sur de Boulder Highway a unas 20 mph por encima del límite de velocidad de 45 mph.

Su sedán Kia chocó contra un poste y conos de tráfico antes de que el auto se estrellara contra una parada de autobús cerca de Dalhart Street, golpeando a los cinco peatones que estaban esperando un autobús o caminando alrededor de las 7:37 p.m., dijeron las autoridades.

La parada de autobús de la Comisión Regional de Transporte está situada al sur de East Sahara Avenue.

Una mujer de 41 años fue hospitalizada en estado crítico, mientras que los dos menores, de 8 y 11 años, se encuentran en estado grave, informó la policía.

Fianza fijada

Saxe fijó la fianza en 500 mil dólares con estrictas condiciones si Phelps pagaba la fianza.

Phelps no habló ante el tribunal, pero su abogado de oficio pidió que no se le impusiera fianza, alegando que lleva 25 años viviendo en Las Vegas y que no tiene antecedentes por delitos relacionados con el alcohol o las drogas.

Phelps, viuda y sin hijos, complementa sus prestaciones del Seguro Social trabajando en un almacén unas horas a la semana, y no tiene a nadie que cuide de su gato mascota, dijo el abogado.

La oficina forense del Condado Clark no había identificado a las víctimas mortales hasta el jueves por la tarde.

M.J. Maynard, director ejecutivo de la comisión de transporte, escribió en un comunicado que la agencia estaba colaborando con la policía de Las Vegas “ya que esta investigación está en curso”.

“Nuestros corazones están devastados sabiendo que nuestra comunidad perdió a dos individuos anoche y otros resultaron heridos”, dijo Maynard. “No hay palabras para describir esta tragedia sin sentido, ya que la conductora iba presuntamente bajo los efectos del alcohol y conducía en sentido contrario a gran velocidad. Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y deseamos una pronta recuperación a todos los implicados”.

En el lugar del accidente mortal, el jueves por la mañana, había pocos indicios de que se hubiera producido una tragedia en la parada de autobús la noche anterior.

Había un ramo de flores atado a un poste de la luz y dos velas religiosas junto al banco metálico de la parada. Un par de bolardos situados detrás de los asientos estaban doblados. Unas filas pintadas por la policía marcaban aparentemente la trayectoria del auto, y un pequeño zapato yacía cerca de lo que parecía ser sangre seca en un estacionamiento.

Estas muertes elevan a 50 el número total de accidentes mortales de tráfico investigados por la Policía Metropolitana este año.

Phelps deberá comparecer ante el tribunal el martes por la mañana.

Accidentes en paradas de autobús anteriores