Le roban a un hombre 125 mil dólares en ganancias de casino y un Rolex de 20 mil dólares en el Strip

septiembre 27, 2023 - 11:56 am

Coriana Singleston, izquierda, y Marriah Vanderwaal (Departamento de Policía Metropolitana)

Dos mujeres de Las Vegas fueron detenidas el jueves por robarle 125 mil dólares en ganancias de blackjack y un reloj Rolex a un hombre, mientras este estaba intoxicado en su habitación de invitados en Caesars Palace.

Marriah Vanderwaal, de 32 años, y Coriana Singleston, de 29, se enfrentan a cargos por robo mayor y otros cargos después de que el Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) usara el video de vigilancia del hotel para identificar a Vanderwaal por un tatuaje y a Singleston por fotos de arrestos anteriores, de acuerdo con un reporte de arresto de LVMPD.

Justo antes de la medianoche del jueves, un hombre le notificó a la policía que le faltaban 125 mil dólares en efectivo que había ganado jugando blackjack en Caesars y un reloj Rolex valorado en 20 mil dólares, después de que dos mujeres lo acompañaran a su habitación de hotel alrededor de las 4 a.m. de ese día.

Se designó a detectives de la brigada antivicio para investigar, pues el caso parece estar relacionado con la prostitución, dijo la policía.

El hombre declaró ante la policía que empezó a apostar en blackjack alrededor las 8 p.m. de la noche anterior y permaneció en la misma mesa hasta las 4 a.m. aproximadamente, cuando recogió sus ganancias; en algún momento conoció a las dos mujeres, pero, debido a su estado de embriaguez, no recordaba haberlas invitado a su habitación.

Según la policía, cuando se despertó alrededor de las 9 a.m., descubrió que sus ganancias y su reloj habían desaparecido y no recordaba mucho de lo que había pasado después de conocer a las dos mujeres, dijo la policía.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad proporcionadas por Caesars, se vio a dos mujeres con el hombre junto al ascensor de la habitación de invitados a las 4:04 a.m., entrar en su habitación con él a las 4:09 a.m., salir de la habitación a las 4:25 a.m. y dirigirse al valet parking del hotel Bellagio, en donde se subieron a un todoterreno negro y regresaron a Caesars.

En las grabaciones de seguridad de Caesars, el Mercedes se encontró con un BMW blanco en el estacionamiento. Vanderwaal , la conductora del Mercedes, aparecía con un tatuaje de leopardo en el brazo que sirvió para identificarla a partir de los registros de detención, según la policía.

Los dos vehículos salieron a Las Vegas Boulevard, y el BMW se dirigió al estacionamiento del hotel Mirage, donde los agentes de seguridad tomaron una foto de su placa vehicular de Luisiana. Las fotos tomadas del conductor en el Caesars coincidían con las imágenes de Singleton tomadas durante detenciones anteriores, según la policía.

En un momento dado, Singleston fue grabado por una cámara de vigilancia tomando una foto de un fajo de billetes con su teléfono celular, dijo la policía.

Los dos autos finalmente fueron detenidos en sus residencias en el sur de Las Vegas, cerca de la Interestatal 15.

Tanto Vanderwaal como Singleston, quienes tienen un largo historial de arrestos, se enfrentan a cargos por robo mayor, robo residencial y conspiración para cometer robo mayor. Tienen audiencias de control de estado fijado para el 30 de octubre en el Tribunal de Justicia, de acuerdo con los registros judiciales.