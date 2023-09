La tercera vez no es la vencida para un presunto conductor imprudente

Un hombre buscado en otras dos jurisdicciones fue detenido por la unidad del Departamento de Policía Metropolitana que investiga la conducción imprudente y las carreras callejeras.

El individuo, cuya identidad aún no se ha hecho pública, se enfrenta a múltiples cargos por delitos graves e intentó huir de la policía en las tres jurisdicciones, incluida la Policía Metropolitana, antes de ser detenido recientemente.

RAID is at it again‼️

RAID officers attempted to stop the driver of the White Chevy Camaro and he took off at a high rate of speed, on all three of these occasions. #TheyStillHaventLearned pic.twitter.com/HF51NIMzjA

— LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) September 4, 2023