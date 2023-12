La policía se enfrentó a un sospechoso en un “tiroteo”, dice el jefe de policía de la UNLV

Police are seen at the scene of a shooting on the UNLV campus on Wednesday, Dec. 6, 2023, in Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Al menos tres víctimas fueron asesinadas a tiros el miércoles en el campus de la UNLV en un ataque que terminó después de la muerte del pistolero, dijeron las autoridades.

En una conferencia de prensa vespertina, el sheriff Kevin McMahill proporcionó una cronología del tiroteo y dijo que el Departamento de Policía Metropolitana recibió por primera vez informes del tiroteo a las 11:45 a.m.

Luego, la policía de la UNLV respondió al tirador afuera de Beam Hall, dijo McMahill. El edificio alberga la Lee Business School e incluía varios laboratorios y aulas, según el sitio web de la UNLV.

Después de que comenzó el tiroteo en el cuarto piso del edificio, McMahill dijo que la policía de la UNLV confrontó al sospechoso junto con la policía metropolitana y fue “neutralizado”.

#BREAKING: According to our investigators at the scene, we have three deceased victims and one additional victim in critical condition at a local hospital.

The suspect in this #ActiveShooter incident is also deceased.

We will update as soon as we can with accurate information. https://t.co/h56jaYcFwg

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023