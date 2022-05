La policía responde a una persona atrincherada en su casa

mayo 10, 2022 - 11:25 am

La policía responde a una escena de alguien atrincherado en la cuadra 4700 de East Charleston en Las Vegas el martes 10 de mayo de 2022. (Glenn Puit/Las Vegas Review-Journal)

Un equipo SWAT de la policía de Las Vegas respondió a la escena de persona atrincherada en su casa en el este de Las Vegas a primera hora del martes.

Se cerraron varias calles en la zona de los bulevares East Charleston y Lamb a partir de las 2:38 a.m.

El teniente de policía David Gordon dijo que “se cree que un hombre sospechoso está dentro de un apartamento en la cuadra 4700 de East Charleston”, escribió Gordon en un texto.

“Se cree que el incidente está relacionado con violencia doméstica”, dijo Gordon.

A las 6:10 a.m. el individuo fue detenido. No se han reportado heridos. Se espera que las calles de los alrededores reabran por eso de las 7 a.m.