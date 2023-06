La policía: mujer asesinada por su exnovio tenía una orden de protección contra él

Israel Zamora (Departamento de Policía Metropolitana)

Una mujer de 19 años que, según la policía, fue asesinada a tiros por su exnovio este mes, había recibido una orden de protección temporal contra él días antes del fatal tiroteo, según una orden de arresto.

Israel Zamora, de 23 años, se entregó en el Centro de Detención del Condado Clark el 16 de junio, dos semanas después de que presuntamente le disparara y matara a Adamari Ramírez, su novia y madre de su hijo.

Los familiares le dijeron a la policía que Ramírez había llegado a su apartamento en la cuadra 3900 de North Nellis Boulevard justo antes de la 1:15 a.m. del 3 de junio cuando Zamora se le acercó en el estacionamiento y le disparó antes de abandonar la escena, según una orden de arresto del Departamento de Policía Metropolitana.

Los familiares de Ramírez le dijeron a la policía que los dos habían salido durante unos dos años y tenían un hijo de cinco meses.

Según la orden de arresto, el 30 de mayo se llamó a la policía para informar de un altercado familiar en el apartamento y Ramírez les dijo a los agentes que Zamora la había sujetado, mordido en la frente y había agarrado su teléfono para que no pudiera llamar a la policía. Zamora no fue arrestado porque no estaba en el apartamento cuando llegó la policía, pero un juez concedió más tarde una orden de protección temporal contra Zamora.

La orden de protección no había sido notificada al momento del tiroteo, según la orden de arresto.

Los familiares le dijeron a la policía que Zamora y Ramírez habían estado involucrados en “numerosos incidentes de violencia doméstica”, y que Zamora había amenazado con dispararle a Ramírez en múltiples ocasiones.

Zamora permaneció detenido el jueves sin fianza, según los registros judiciales. Está previsto que comparezca ante el tribunal para una audiencia de libertad bajo fianza el lunes.