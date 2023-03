La policía detalla encuentro mortal en un club de striptease de Las Vegas

Chanler McCloud (Departamento de Policía Metropolitana)

Un hombre arrestado en relación con la muerte de otro hombre que se derivó de un robo de auto denunciado afuera de un club de striptease de Las Vegas robó el auto de la víctima y quemó el interior para ocultar evidencia, dijo la policía.

Chanler McCloud, de 25 años, enfrenta cargos de homicidio abierto, robo, hurto mayor, incendio provocado y destrucción u ocultación de evidencia, según consta en los registros judiciales.

Roy Kridler, de 62 años, llamó al 911 alrededor de la 1:30 a.m. el 1º de enero para decir que su Ford Escape 2012 había sido robado en Play it Again Sam’s, en 4120 Spring Mountain Road. Dijo que lo habían sacado del vehículo y se había golpeado la cabeza, según un reporte de arresto del Departamento de Policía Metropolitana.

Cuando llegaron los agentes, Kridler se sentó porque dijo que le dolía la cabeza, y de repente se desvaneció. Fue trasladado al University Medical Center, donde falleció.

Según la oficina del forense del Condado Clark, Kridler murió de trombosis coronaria aguda en el contexto de un robo de auto, y su muerte fue declarada homicidio.

La muerte de Kridler fue el primer homicidio de 2023.

Un video de vigilancia mostró que la persona que robó el SUV de Kridler estaba en el vehículo con Kridler en Play it Again Sam’s.

El 10 de enero, la policía encontró el Ford robado abandonado en un túnel bajo Hotel Rio Drive, al sur de Flamingo Road.

El asiento del conductor había sido incendiado, según el reporte.

La policía dijo que usó las grabaciones de las cámaras corporales de anteriores interacciones policiales para identificar a McCloud como la persona que conducía el vehículo robado.

Los alguaciles de la Ciudad de Las Vegas detuvieron a McCloud el 9 de marzo en una parada no relacionada. La policía había marcado una nota en el historial de McCloud, quien fue trasladado al Departamento de Policía Metropolitana para ser interrogado.

Según el reporte, McCloud confesó haber robado el auto y haber quemado su interior. Dijo a la policía que Kridler le había llevado, pero en Play it Again Sam’s le dijo a McCloud que se bajara. Cuando Kridler salió del vehículo, McCloud pasó por encima de la consola central y se marchó.

Kridler permanecía bajo custodia sin derecho a fianza y debía comparecer ante el tribunal el 27 de marzo, según consta en los registros judiciales.