La policía de LV anuncia el número de arrestos por DUI el domingo del Super Bowl

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) se mantuvo ocupado con los conductores sospechosos de estar incapacitados para conducir en el Super Bowl del domingo.

El departamento dijo que su Oficina de Tránsito llevó a cabo una “Redada por DUI” en todo el valle el domingo, 11 de febrero, el día del Super Bowl en Las Vegas.

Como parte de la “Redada por DUI”, los agentes hicieron más de tres docenas de arrestos por conducción bajo la influencia de sustancias (DUI), según las estadísticas publicadas por el departamento el martes.

Our officers were out to keep you safe on the roads This weekend! Special thanks to @LVMPDNEAC, @LVMPDSEAC, @LVMPD_Traffic, @lvmpd_dispatch, @NVStatePolice, @ccsdpd, @bouldercity, Boulder City PD, @UPDSouth, and our phlebotomists!

92 Citations

39 DUI arrests

4 Other arrests pic.twitter.com/5H9LgKlPKq

— LVMPD (@LVMPD) February 13, 2024