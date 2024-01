La policía busca a un hombre en relación con un delito motivado por el odio en el Strip

Se busca a un hombre en relación con un incidente de crimen de odio que ocurrió el año pasado fuera de una propiedad en el Strip.

El incidente ocurrió el 13 de octubre fuera de una propiedad en la cuadra 3700 de Las Vegas Blvd. South, según una publicación en la cuenta X del Comando de Área del Centro de Convenciones del Departamento de Policía Metropolitana.

Help us identify the below suspect that was involved in a battery/assault crime outside a strip property, on 10-13-23. Contact Detective Kolinoski with any information. A16751K@LVMPD.COM

702-828-1952 or anonymously to Crime Stoppers of NV at (702) 385-5555 LLV231000045574 pic.twitter.com/dcugvX5PG6

