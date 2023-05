La disputa del registro de los dispositivos del reportero asesinado del RJ probablemente volverá al tribunal supremo

mayo 25, 2023 - 8:58 am

El exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, acusado del asesinato del reportero Jeff German, habla en el tribunal durante una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 24 de mayo de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La jueza del Tribunal de Distrito del Condado Clark, Michelle Leavitt, preside el tribunal durante una audiencia para el exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el miércoles 24 de mayo de 2023. Telles está acusado de matar al reportero de investigación del Las Vegas Review-Journal Jeff German. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Durante una polémica audiencia el miércoles, las partes acordaron que la jueza de distrito Michelle Leavitt, debería emitir una orden judicial que impida a las autoridades buscar en los dispositivos del reportero asesinado Jeff German hasta que el Tribunal Supremo pueda volver a escuchar el asunto.

Los abogados del Las Vegas Review-Journal y del Departamento de Policía Metropolitana comparecieron ante el tribunal para la audiencia sobre un protocolo propuesto para que la policía y los fiscales busquen en los dispositivos personales de German.

La fiscalía ha acusado al exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, de apuñalar mortalmente a German delante de la casa del reportero de investigación en septiembre por unos reportajes que había escrito sobre la conducta de Telles como funcionario electo.

Tras la muerte de German, la policía confiscó dispositivos personales de su domicilio y de su cadáver. El Review-Journal ha estado luchando para impedir que los funcionarios registren los dispositivos, que podrían contener información sobre sus fuentes confidenciales, incluidas fuentes que podrían trabajar para la Policía Metropolitana o la oficina del fiscal del Condado Clark.

El lunes, el periódico presentó documentos judiciales oponiéndose a un protocolo propuesto por Leavitt. El borrador de la orden pedía que los dispositivos fueran registrados por dos detectives de la Policía Metropolitana y los dos fiscales del caso, imitando la orden propuesta más reciente de la Policía Metropolitana.

El periódico ha argumentado que la información contenida en los dispositivos de German está protegida por la Primera Enmienda y la ley escudo de Nevada. Un protocolo propuesto por el Review-Journal pide que los dispositivos sean registrados en primer lugar por terceros que actúen como maestros de audiencia, que determinarían qué información está cubierta por las órdenes de inspección emitidas en la investigación sobre el asesinato de German.

David Chesnoff, uno de los abogados que representan al Review-Journal, argumentó el miércoles que el protocolo propuesto por la organización periodística impediría filtrar información sobre German a los organismos estatales sobre los que reportaba.

“Me estás pidiendo que acepte que la gente no sigue las órdenes judiciales”, dijo Leavitt. “Así que, si la gente no sigue las órdenes judiciales, no importa a quién nombre”.

Chesnoff argumentó que los detectives y fiscales que buscarían en los dispositivos de German debido a la propuesta redactada serían los mismos funcionarios a los que la ley estatal prohíbe registrar los materiales de un periodista.

“Hay un conflicto entre sus buenas intenciones y lo que dice realmente la ley, y corresponde al Tribunal Supremo decirnos si tenemos o no razón”, dijo Chesnoff.

Mathew Christian, abogado que representa a la Policía Metropolitana, volvió a argumentar que el Review-Journal carece de legitimación para intervenir en la causa penal. También dijo que las intervenciones legales del Review-Journal en el caso han sido excesivamente complicadas y “no deberían haberse convertido en lo que se han convertido”.

La abogada Ashley Kissinger, que representa al Review-Journal, dijo que la Policía Metropolitana y la oficina del fiscal del distrito han usado “trucos procesales” para impedir que la organización periodística recurra a los tribunales.

“Nos hemos visto obligados en todo momento a presentar los disparatados alegatos que hemos tenido que presentar debido a las posturas que están adoptando la Policía Metropolitana y el Estado”, dijo.

Una vez que Leavitt presente oficialmente una orden sobre el protocolo de registro, cualquiera de las partes podrá recurrir ante el Tribunal Supremo.

Leavitt indicó el miércoles que emitiría una orden judicial prohibiendo el registro de los dispositivos hasta que el Tribunal Supremo pueda volver a escuchar el asunto.