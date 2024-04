K-9 de la Policía Metropolitana es apuñalado y requiere cirugía, al igual que sospechoso

El perro policía (K-9) de la Policía Metropolitana Enzo fue apuñalado varias veces, pero estaba en condición estable después de la cirugía el viernes por la tarde.

El apuñalamiento ocurrió durante un evento de barricada en la cuadra 1200 de Las Vegas Boulevard Sur alrededor de 1:10 p.m., según el Departamento de Policía Metropolitana.

K9 Enzo was stabbed several times while working a barricade this afternoon. He is currently undergoing surgery. pic.twitter.com/d9z3verC5g

