Jueza rechaza desestimar cargos contra adolescente por atropellamiento mortal

Jesús Ayala comparece ante el tribunal durante una audiencia para enmendar la acusación en el Centro Regional de Justicia, el martes 19 de diciembre de 2023, en Las Vegas. Ayala y Jzamir Keys, no fotografiado, están acusados de matar a un ex jefe de policía de California. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El abogado David Westbrook, que representa a Jesús Ayala, en el centro, se dirige al tribunal durante una audiencia para enmendar la acusación en el Centro Regional de Justicia, el martes 19 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Jesús Ayala comparece ante el tribunal durante una audiencia para enmendar la acusación en el Centro Regional de Justicia, el martes 19 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Jzamir Keys comparece ante el tribunal durante una audiencia para enmendar la acusación en el Centro Regional de Justicia, el martes 19 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El abogado David Westbrook, que representa a Jesús Ayala, a la izquierda, se dirige al tribunal durante una audiencia para modificar la acusación en el Centro Regional de Justicia, el martes 19 de diciembre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Una jueza de Las Vegas se negó a desestimar una acusación el martes contra un adolescente acusado de matar a un ciclista de 66 años en un accidente fatal de atropellamiento y fuga.

Jesús Ayala, de 18 años, está acusado de embestir con un vehículo robado la parte trasera de la bicicleta de Andreas Probst en agosto, matando al jefe de policía retirado.

Ayala y su coacusado, Jzamir Keys, de 16 años, acusado de grabar al auto que atropelló a Probst, fueron acusados en octubre de asesinato, intento de asesinato, no detenerse en el lugar del accidente, lesiones, allanamiento de morada, hurto mayor de un auto y posesión de un vehículo robado.

El defensor público adjunto David Westbrook, que representa a Ayala, presentó una petición para desestimar la acusación, argumentando que los fiscales no instruyeron adecuadamente al gran jurado, no presentaron adecuadamente las pruebas exculpatorias y no determinaron si el gran jurado estaba contaminado por la cobertura mediática del caso.

La jueza de distrito Jacqueline Bluth desestimó la petición durante una audiencia celebrada el martes. Westbrook dijo que no ha determinado si apelará la decisión de la jueza.

“Es ciertamente una opción, y es algo que podríamos considerar, pero necesito revisar la transcripción”, dijo tras la audiencia.

Westbrook argumentó que cuando los fiscales llevaron el caso ante un gran jurado, no instruyeron al gran jurado sobre las definiciones de homicidio doloso, premeditado y deliberado, que son elementos de un cargo de homicidio en primer grado.

El fiscal adjunto del distrito John Giordani dijo que los fiscales no estaban obligados a presentar esas definiciones a un gran jurado. Dijo que a los miembros del gran jurado se les pidió que acusaran a Ayala de un cargo de asesinato abierto, que es un cargo que los fiscales usan para abarcar los diversos cargos potenciales de asesinato por los que un acusado podría ser condenado.

Westbrook también argumentó que los fiscales no mostraron al gran jurado la totalidad de un video de Ayala hablando con un oficial después de su arresto. En el video, Ayala dijo que esperaba salir de la cárcel en 30 días. Westbrook argumentó que el comentario no se refería a atropellar a Probst, sino que Ayala se refería a estrellar un vehículo después de atropellar a Probst, poco antes de su arresto.

Bluth dijo que los miembros del gran jurado tenían la opción de ver el video completo, y que debería corresponder a un jurado durante un juicio determinar lo que Ayala quiso decir cuando habló con el oficial.

Westbrook también dijo que la cobertura mediática local y nacional del caso podría haber afectado a los procedimientos del gran jurado, que normalmente se celebran en secreto fuera de la presencia de un juez.

Dijo que se debería haber preguntado a los miembros del gran jurado si habían visto la cobertura mediática del caso, o que el caso debería ser revisado por el juez jefe del Tribunal de Distrito.

“Creo que tenía una preocupación válida de que tal vez algunos miembros del gran jurado podrían haber desarrollado un sesgo en contra de mi cliente, en un lugar y en un momento en el que no tenía poder para proteger”, dijo.

Giordani dijo que no había pruebas de que los miembros del gran jurado fueran parciales, y que la jurisprudencia anterior multada por Westbrook no se aplicaba al caso de Ayala.

“No voy a llevar todos los casos sobre los que el RJ o el Channel 8 decidan hacer un reportaje al presidente del tribunal. Eso es inverosímil”, dijo Giordani.

La jueza dijo que estaba de acuerdo en que la ley no obligaba a los fiscales a instruir al gran jurado sobre los elementos del asesinato en primer grado, ni a interrogar a los miembros del gran jurado sobre su parcialidad.

La hija de Probst, Taylor Probst, asistió a la audiencia del martes junto a su madre. Dijo que, aunque una parte de ella está preocupada por que la cobertura mediática pueda afectar al caso, cree que los acusados son la razón por la que el video del atropellamiento y fuga atrajo la atención nacional.

“Ayala y Keys fueron los que inicialmente difundieron el video”, dijo.

Los adolescentes están acusados de robar varios autos y grabarse a sí mismos atropellando intencionalmente a otro ciclista y chocando por detrás a otro vehículo antes de embestir a Probst.

El juicio está previsto para el 12 de noviembre.