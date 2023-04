Juez retrasa la puesta en libertad de abogado acusado de multimillonario esquema Ponzi

El Tribunal Federal Lloyd D. George es visto, el viernes 31 de marzo de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal)

Un juez federal concedió una orden judicial para mantener a un abogado, acusado de un multimillonario esquema Ponzi, en custodia durante al menos otra semana.

El viernes, el juez de distrito federal Cam Ferenbach, ordenó que Matthew Beasley, de 50 años, fuera liberado de la custodia federal, pero luego retrasó su liberación hasta el lunes para darles a los fiscales la oportunidad de apelar la orden. El lunes, la jueza de distrito Jennifer Dorsey firmó una orden que retrasa aún más la puesta en libertad de Beasley hasta que pueda celebrarse una audiencia en la que se revise la decisión de la magistrada.

Está programada otra audiencia para decidir el estado de detención de Beasley para el 18 de abril.

“Existe una buena causa para la suspensión porque el acusado presenta un grave riesgo de fuga y un peligro para la comunidad si es puesto en libertad”, escribieron los fiscales federales Daniel Schiess y Eric Schmale en la orden judicial del lunes.

La abogada defensora de Beasley, Jacqueline Tirinnanzi, argumentó el viernes que Beasley no presentaba riesgo de fuga porque tenía fuertes vínculos con el área de Las Vegas y que no ha sido puesto bajo vigilancia de suicidio durante sus 13 meses en custodia.

Tirinnanzi declinó hacer comentarios sobre el caso el lunes.

Beasley se ha declarado inocente de cinco cargos de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero tras ser acusado por su presunto papel en el esquema Ponzi.

El esquema comenzó en 2017 y se lanzó como una inversión para obtener rendimientos anuales del 50 por ciento al prestarles dinero a las víctimas de resbalones y caídas que esperaban cheques después de los acuerdos de la demanda. Los fiscales acusaron a Beasley de crear contratos falsos para prestarles dinero a los demandantes y usar a otros para encontrar inversionistas en cuentas falsas.

La estafa, valorada en 460 millones de dólares, afectó a más de mil víctimas. Una investigación de The Washington Post, en colaboración con Las Vegas Review-Journal, descubrió que Beasley y su socio Jeffrey Judd tenían como objetivo a miembros de la iglesia The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Agentes federales allanaron la casa de Beasley en Las Vegas en marzo de 2022. Beasley se acercó a la puerta con una pistola en la cabeza y luego les apuntó a los agentes, que le dispararon a Beasley en el pecho y el hombro, dijeron los fiscales.

Beasley se enfrentaba a un cargo de agresión a un agente federal, pero el cargo fue desestimado la semana pasada.