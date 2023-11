Juez rechaza iniciativa electoral para codificar el derecho al aborto en la Constitución de Nevada

(Getty Images)

Un juez de Carson City anuló una iniciativa de petición que pretendía codificar el derecho a la libertad reproductiva en la constitución de Nevada.

El juez James Russell se puso el martes del lado de un comité de acción política de reciente creación que presentó una demanda contra la Secretaría de Estado de Nevada en octubre con el fin de bloquear la iniciativa electoral que habría ampliado el referendo de los votantes de Nevada de 1990 que codificó la protección del aborto en la ley estatal, incluyendo también esos derechos en la Constitución del Estado.

Según la petición de la iniciativa, habría garantizado el derecho de toda persona a la atención prenatal, el parto, la atención posparto, el control de la natalidad, la vasectomía, la ligadura de trompas, la gestión de los abortos espontáneos y la atención a la infertilidad.

La iniciativa, presentada por Nevadans for Reproductive Freedom, también habría protegido a las personas que solicitan abortos de persecuciones o sanciones, así como a los proveedores de atención a la salud y a quienes ayudan a las personas a abortar.

El comité de acción política llamado Coalition for Parents and Children argumentó que la iniciativa era demasiado amplia, engañosa y contenía un mandato no financiado en violación de la ley de Nevada.

Juez Russell de acuerdo en que la petición “abarca una multitud de temas que equivalen a un intercambio de favores”.

Dijo que no está claro cómo una vasectomía se relaciona con la atención de la infertilidad o la atención posparto, y cómo la atención posparto se relaciona con los abortos y el control de la natalidad. También consideró que sería necesario asignar fondos para crear un panel o junta que evalúe si un proveedor de atención a la salud se presentó a un aborto dentro de los estándares de atención.

Si bien la petición no define el término “proveedor de atención a la salud”, otra ley de Nevada define que incluye asistentes médicos, dentistas y quiroprácticos, Russell escribió.

Dado que la petición prohibiría al estado penalizar, procesar o “tomar medidas adversas contra” cualquier proveedor de atención a la salud por actuar dentro de los estándares de atención al presentarse un aborto, no está claro cómo se relacionaría funcionalmente con la atención posparto, el control de la natalidad y otras protecciones propuestas, escribió.

Jason Guinasso, abogado de Coalition for Parents and Children, escribió en un comunicado el miércoles que los proponentes de la iniciativa “no han pensado en las consecuencias previsibles de lo que proponen en su iniciativa, incluido el impacto fiscal sobre los contribuyentes de Nevada”.

Pero el grupo que presentó la iniciativa, Nevadans for Reproductive Freedom, planea apelar la sentencia en el Tribunal Supremo de Nevada.

“Los nevadenses apoyan abrumadoramente la inclusión de los derechos reproductivos en la Constitución de nuestro estado, y los votantes deben ser conscientes de que los activistas antiaborto siguen teniendo muchos aliados en el gobierno estatal que están dispuestos a ayudarles a socavar la libertad reproductiva”, dijo Lindsey Harmon, presidenta de Nevadenses por la Libertad Reproductiva, en un comunicado.

Dijo que el grupo “no dejará que la equivocada sentencia de un juez nos disuada de dar a los nevadenses la oportunidad de votar para proteger permanentemente sus derechos reproductivos en la Constitución de Nevada”.