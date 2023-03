Juez permite a Robert Telles representarse a sí mismo en su caso de asesinato

marzo 1, 2023 - 11:08 am

El exadministrador del Condado Clark Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, sonríe tras una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023, donde un juez le permitió representarse a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exadministrador del Condado Clark Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, intenta hablar con el fiscal Christopher Hamner durante un receso en el tribunal mientras espera una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023. Un juez permitió a Telles representarse a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La juez de distrito Michelle Leavitt conversa con el exadministrador del Condado Clark Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, durante una audiencia celebrada en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023. Leavitt permitió que Telles se representara a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, habla con un alguacil durante un receso en el tribunal mientras espera una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023. Un juez permitió a Telles representarse a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exadministrador del Condado Clark Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, tras una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023, donde un juez le permitió representarse a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exadministrador del Condado Clark Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, habla con sus abogados durante un receso en el tribunal mientras espera una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023. Más tarde, un juez permitió a Telles representarse a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exadministrador del Condado Clark Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, escucha al fiscal Christopher Hamner durante un receso en el tribunal mientras espera una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023. Un juez permitió a Telles representarse a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exadministrador del Condado Clark Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal Jeff German, escucha al fiscal Christopher Hamner durante un receso en el tribunal mientras espera una audiencia en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023. Un juez permitió a Telles representarse a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, acusado de asesinar al reportero del Las Vegas Review-Journal, Jeff German, conversa con la juez de distrito Michelle Leavitt en una audiencia celebrada en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el martes 28 de febrero de 2023. Leavitt permitió a Telles representarse a sí mismo contra la acusación de asesinato. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El martes, una juez de Las Vegas permitió al exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, representarse a sí mismo contra una acusación de asesinato por el homicidio del reportero de investigación del Las Vegas Review-Journal, Jeff German.

La juez de distrito Michelle Leavitt interrogó a Telles durante casi 30 minutos en el tribunal, preguntándole si entendía el derecho penal y cómo llevar un juicio. Telles, de 46 años, está acusado de apuñalar mortalmente a German frente a la casa del reportero en septiembre.

“¿Y entiende que una vez que decida la autorepresentación no puede cambiar de opinión en mitad del proceso y solicitar entonces un abogado?”, le preguntó el juez a Telles. “Creo que he dejado bastante claro que aquí no estamos jugando”.

Telles había dicho antes en la audiencia que quería representarse a sí mismo por el momento, y luego contratar a otro abogado dentro de unos meses.

“Se le acusa de asesinato en primer grado”, le dijo Leavitt. “Se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pensaría que se lo tomaría un poco más en serio”.

La juez siguió interrogando a Telles, y le dijo varias veces que creía que representarse a sí mismo era una mala idea.

“De nuevo, creo que siempre es imprudente que alguien se represente a sí mismo. Creo que se trata de un caso complejo”, dijo Leavitt. “Creo que no es prudente, pero ha pensado en ello, ¿es correcto?”.

“Así es, señoría”, respondió Telles.

La juez fijó otra audiencia para el 9 de marzo para nombrarle un abogado de oficio a través de la oficina de abogados de oficio del Condado Clark. El abogado de oficio estaría disponible para responder a las preguntas de Telles y aconsejarle, pero no lo representaría durante el juicio.

Los documentos judiciales presentados en febrero por el abogado defensor Damian Sheets indicaban que Telles quería representarse a sí mismo y que había una “ruptura de comunicación” entre Sheets y su cliente.

En febrero, Telles rechazó varias solicitudes de entrevista del Review-Journal. Pero en entrevistas en la cárcel con otros medios de comunicación locales, Telles negó su implicación en el asesinato y afirmó que lo que los fiscales llamaron pruebas “abrumadoras” contra él fueron colocadas en su casa.

Ha estado representado por la oficina del abogado de oficio del Condado Clark y por una serie de abogados privados. Cuando Telles estaba representado por abogados de oficio, el Review-Journal publicó una investigación en la que se demostraba que se le había asignado representación a pesar de tener miles de dólares en activos inmobiliarios.

Telles -que se licenció en la Facultad de Derecho Boyd de la UNLV en 2014- le dijo a KTNV-TV, Canal 13, que podría intentar recaudar dinero para asegurarse de obtener “la defensa legal que sea justa”.

El Review-Journal informó esta semana de que Telles está intentando vender cinco propiedades de renta que posee en Arkansas.

Leavitt dijo también el martes que revisará procedimientos anteriores en el Tribunal de Justicia de Las Vegas, cuando un juez consideró que Telles no podía permitirse un abogado.

Durante la audiencia del martes, Telles dijo que no estaba de acuerdo con Sheets sobre el calendario del juicio, que actualmente está fijada para noviembre, y que quiere que el juicio se celebre antes.

“¿Y entiende que puede que ni siquiera consiga lo que quiere conseguir destituyendo al Sr. Sheets, como con una fecha de juicio más temprana?”, le preguntó Leavitt.

Telles, que fue elegido para el cargo de administrador público a finales de 2018, ha ejercido sobre todo derecho civil y sucesorio desde que salió de la facultad de Derecho. Ha llevado unos seis casos penales de delitos menores, nunca ha representado a un acusado que se enfrente a un delito grave y ha llevado tres casos civiles a juicio con jurado, según declaró durante la audiencia.

El martes le dijo a la juez que le gustaría estar presente en futuras audiencias relacionadas con la lucha del Review-Journal para impedir que los agentes busquen material de reporte confidencial en los dispositivos personales de German incautados por la policía.

El Departamento de Policía Metropolitana ha recurrido una orden preliminar que impedía a los agentes registrar los dispositivos. El recurso se encuentra actualmente ante el Tribunal Supremo, que está fijado para escuchar los alegatos orales sobre el caso el jueves.

Los agentes han registrado el teléfono móvil de German incautado en su cuerpo, según documentos judiciales. El martes, el fiscal jefe adjunto del distrito, Christopher Hamner, dijo a Telles que tendría que presentar una solicitud de presentación de pruebas si quería registrar el teléfono de German para preparar el juicio.

Los fiscales han acusado a Telles de matar a German, de 69 años, por unos reportajes que este había escrito sobre la conducta de Telles como funcionario electo y sobre afirmaciones de que Telles había creado un ambiente de trabajo tóxico.

En el juicio, los fiscales han señalado varias pruebas contra Telles en el asesinato de German, como el ADN hallado bajo las uñas del reportero, y la ropa y los trozos ensangrentados de un zapato encontrados en la casa de Telles, que coinciden con los que llevaba un sospechoso al que se vio en las imágenes de vigilancia deambulando por el vecindario de German el día en que fue asesinado.

Telles permanece en el Centro de Detención del Condado Clark sin derecho a fianza.