Juez ordena prisión para hombre que admitió haber dañado una central eléctrica

Mohammed Mesmarian, que se declaró culpable pero mentalmente enfermo de los cargos de incendio provocado en segundo grado y destrucción maliciosa de la propiedad en un ataque a una estación de energía solar, saluda a su familia en la corte antes de su sentencia en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el miércoles 27 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un hombre condenado por destrozar intencionalmente una planta de energía solar y prender fuego a su auto en el lugar fue sentenciado el miércoles a dos años de prisión y se le ordenó pagar más de 200 mil dólares en restitución.

Mohammed Mesmarian, de 35 años, fue arrestado en enero tras irrumpir en la MGM Mega Solar Array, en la cuadra 10500 de L93 de Estados Unidos, a unas 30 millas al noreste de Las Vegas.

Según las autoridades, Mesmarian irrumpió en la instalación atravesando una valla con su Toyota Camry y posteriormente prendió fuego a su auto cerca del transformador principal de la instalación.

Mesmarian, un dentista de Colorado, pasó varias horas en el interior de la planta después de romper la valla, dijo el jefe adjunto del fiscal de distrito Michael Dickerson. Una vez dentro, Mesmarian empezó a “arrasar prácticamente con todo” y a manipular la matriz eléctrica y las cerraduras del centro de control, según Dickerson.

Las acciones de Mesmarian causaron un costoso cierre de las operaciones de la planta, dijo Dickerson, añadiendo que la planta proporciona “aproximadamente el 95 por ciento de la energía a todas las propiedades de MGM aquí en el valle.”

Mesmarian, que se declaró culpable en noviembre de incendio provocado y destrucción maliciosa de la propiedad, dijo que su reciente tratamiento de salud mental le tenía “en el buen camino de cara al futuro.”

Jeffrey Nicholson, abogado de Mesmarian, argumentó que su cliente ya había pasado casi un año bajo custodia y que no debería recibir más tiempo en prisión.

Nicholson dijo al juez de distrito Ronald Israel que, a diferencia de un terrorista, Mesmarian no empezó su juerga criminal con “la idea de ‘voy a destruir esto, voy a derribar estos edificios, voy a hacer daño a tanta gente’”.

Pero Israel no estuvo de acuerdo en que Mesmarian no supusiera ningún riesgo adicional, y señaló que Mesmarian había intentado escapar de la custodia en dos ocasiones. Israel también consideró que la opinión de un psiquiatra contratado por la defensa no concordaba con las opiniones de otros profesionales, que pensaban que Mesmarian padecía esquizofrenia.

El juez dictó entonces una sentencia de 2 años de prisión, con crédito por el tiempo que Mesmarian ya ha cumplido.

Tras su arresto, Mesmarian dijo a la policía que incendió el auto “por el gran mensaje, la gran imagen, el bien mayor”, explicando que “el bien mayor era la energía limpia”, escribió un agente en su reporte de arresto.

Mesmarian fue arrestado el 5 de enero en el camping de Boulder Beach, en la zona recreativa nacional del Lago Mead. La policía encontró en el camping varias armas de fuego y un cuaderno con la palabra “solar” escrita en la primera página.