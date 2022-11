Investigan a Telles por presunto esquema de sobornos en reventas de casas

noviembre 16, 2022 - 10:32 am

El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, habla con un reportero en su oficina de Las Vegas el miércoles 11 de mayo de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El exadministrador del Condado Clark, Robert Telles, espera en el tribunal antes de una audiencia el 10 de noviembre de 2022. Telles está acusado de asesinar al reportero del Review-Journal Jeff German. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La oficina del Administrador Público del Condado Clark donde trabajaba Robert Telles en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

En septiembre, antes de su arresto, Robert Telles tenía un espacio de estacionamiento en la oficina del condado. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, es conducido a la sala durante su comparecencia inicial en el Centro Regional de Justicia el 8 de septiembre de 2022. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La policía de Las Vegas está investigando las acusaciones de que el exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, orquestó un esquema de venta de casas para beneficiarse personalmente de las ventas de propiedades manejadas por su oficina, le dijeron a Review-Journal fuentes familiarizadas con la investigación.

Telles habría llevado a cabo el esquema entre 2020 y su arresto en septiembre por el asesinato del reportero de investigación del Review-Journal, Jeff German, según las fuentes. Telles se había puesto en contacto con al menos un agente inmobiliario que se negó a participar en las ventas y luego notificó a la policía.

Telles, cuyo cargo electo administra las herencias y asegura los bienes de las personas fallecidas mientras se ubica a la familia o a los albaceas, aprobaba la venta de viviendas a particulares con los que trabajaba por debajo del valor de mercado. El comprador vendía las propiedades a los pocos meses y se repartía los beneficios con Telles, según las fuentes.

German había escrito una serie de reportajes a partir de mayo que mostraban que la oficina de Telles estaba sumida en la confusión y la tensión interna durante los dos últimos años, con acusaciones de acoso y favoritismo que llevaron a grabar en secreto a Telles y a una compañera de trabajo fuera de la oficina. Los fiscales dicen que Telles estaba molesto por los reportajes, y las autoridades acusaron a Telles de “acechar” a German en su casa antes de apuñalar al periodista hasta la muerte el 2 de septiembre.

El Review-Journal investigó más de 90 transacciones inmobiliarias desde 2019 en las que el administrador público era el vendedor original. La organización de noticias identificó siete ventas en las que una propiedad fue revendida, a menudo en pocos meses, para obtener una ganancia sustancial.

Si todas esas propiedades formaban parte del esquema que la policía está investigando, el ingreso habría ascendido a casi 500 mil dólares, según muestra un análisis de los registros de propiedades.

Las ventas plantean dudas

El profesor asociado de negocios de la UNLV, Shawn McCoy, también revisó y analizó los datos a petición del Review-Journal. Dijo que las ventas definitivamente plantean preguntas.

“Es un poco inusual”, dijo. “Tienden a desviarse del mercado general”.

Su análisis determinó que las reventas de casas identificadas por el Review-Journal ganaron 32 por ciento más que el promedio de las reventas del Condado Clark durante ese lapso. El promedio de reventas de casas en el condado en 2019, 2020 y 2021 obtuvieron un ingreso de alrededor del 20 por ciento. Las siete reventas que el Review-Journal identificó hicieron alrededor del 52 por ciento en promedio, o una ganancia de 1.6 veces más, dijo.

McCoy dijo que muchos factores pueden influir en la rentabilidad de una reventa, incluyendo el vecindario, si una propiedad tiene un precio correcto y la condición de la casa.

En una de las siete ventas, el inversionista inmobiliario Matthew R. Sherman compró una casa en 7054 Magic Mountain Lane en noviembre de 2021 al administrador público por 355 mil dólares y la vendió dos meses después con una ganancia de casi 65 mil dólares.

Sherman dijo que la compró en una subasta competitiva y puso 30 mil o 40 mil dólares en la propiedad, por lo que su ingreso fue mucho menor.

“Nunca hubo tratos secretos (en las casas que compró porque) los tribunales tienen un proceso de licitación abierto”, dijo. “Pero no me sorprende que continúe”.

El Review-Journal no nombra a otros particulares relacionados con las ventas porque no han sido acusados de ningún delito.

Telles, un demócrata, fue elegido para el cargo en 2018. Anteriormente, tenía su propio despacho de Las Vegas, Accolade Law. Telles fue destituido de su cargo en el condado en septiembre tras ser acusado de asesinar a German.

El portavoz del condado, Erik Pappa, no respondió a una solicitud de comentarios el martes, pero proporcionó una declaración el miércoles por la mañana sobre el supuesto esquema: “El tribunal aprueba la venta de todas las casas bajo la autoridad designada por el tribunal del Administrador Público para administrar el patrimonio de un difunto. El Condado no tiene una obligación legal en las ventas posteriores una vez que se dispone de una propiedad de la herencia. El Condado no tiene conocimiento de ninguna venta posterior de casas de la que el señor Telles pueda haber sacado provecho y cualquier acusación de conducta ilegal habría sido remitida a la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD)”.

El abogado de Telles, Ryan Helmick, no pudo ser localizado para hacer comentarios.

Los detectives de la Policía Metropolitana han estado entrevistando a los empleados de la oficina de administración pública y entregando citaciones al condado, le dijeron las fuentes al Review-Journal.

Las fuentes dicen que la agente inmobiliaria de Las Vegas Kimberly McMahon, que se retiró el año pasado como teniente en el Centro de Detención del Condado Clark, fue contactada por Telles sobre el esquema, pero ella les notificó a las autoridades. No quiso hablar de su papel en la investigación cuando se la contactó el lunes. “Prefiero no decir nada”, dijo.

La policía sigue revisando los registros bancarios de Telles. No hay un plazo para que la investigación se complete, dijeron las fuentes.

El Tribunal Supremo de Nevada también suspendió temporalmente la licencia de abogado de Telles, diciendo que pudo haber malversado fondos de los clientes que representaba como abogado privado antes de su elección como administrador público.

“Telles fue acusado de asesinato y parece haber transferido importantes fondos de su cuenta de fideicomiso en 2022, después de que dejara la práctica privada y asumiera el trabajo de administrador público”, según la orden, que fue presentada el 19 de octubre.