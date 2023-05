Hombres acusados de violar a adolescentes en un centro psiquiátrico se enfrentan al juez

Christopher Burleson, un exempleado de Never Give Up Youth Center, acusado de violar a una adolescente y explotar sexualmente a otros dos menores, entra en el Tribunal de Justicia de Beatty, el lunes 15 de mayo de 2023, en Beaty. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Robert Hutsell, exempleado de Never Give Up Youth Center, acusado de agresión sexual contra un menor de 14 años, discute con su abogado Alexis Minichini en el Tribunal de Justicia de Beatty, el lunes 15 de mayo de 2023, en Beaty. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Christopher Burleson, exempleado de Never Give Up Youth Center, acusado de violar a una adolescente y explotar sexualmente a otros dos menores, llega al Tribunal de Justicia de Beatty, el lunes 15 de mayo de 2023, en Beaty. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Christopher Burleson, exempleado de Never Give Up Youth Center, acusado de violar a una adolescente y explotar sexualmente a otros dos menores, escucha a su abogada Alexis Minichini en el Tribunal de Justicia de Beatty, el lunes 15 de mayo de 2023, en Beaty. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Robert Hutsell, centro, un exempleado de Never Give Up Youth Center, que está acusado de agresión sexual contra un niño menor de 14 años, escucha a su abogado Alexis Minichini antes de su comparecencia ante el Tribunal de Justicia de Beatty, el lunes 15 de mayo de 2023, en Beaty. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Christopher Burleson, un exempleado de Never Give Up Youth Center, que fue acusado de violar a una adolescente y explotar sexualmente a otros dos menores, comparece ante el tribunal con su abogado Alexis Minichini en el Tribunal de Justicia de Beatty, el lunes 15 de mayo de 2023, en Beaty. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Robert Hutsell, exempleado de Never Give Up Youth Center, acusado de agresión sexual contra un menor de 14 años, entra en el Tribunal de Justicia de Beatty, el lunes 15 de mayo de 2023, en Beaty. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

BEATTY – Dos exempleados acusados de agredir sexualmente a pacientes en un centro psiquiátrico para jóvenes comparecieron ante el Tribunal de Justicia de Beatty el lunes.

Christopher Burleson y Robert Hutsell son ambos exempleados del Never Give Up Youth Healing Center en Amargosa Valley, a unas 100 millas de Las Vegas. El centro, que albergaba a niños con diversos trastornos psiquiátricos y de conducta, fue objeto de una investigación del Review-Journal publicada en abril, en la que se detallaban acusaciones de abusos y agresiones sexuales a menores.

El mes pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos retiró a todos los niños del centro. El departamento de salud también ha revocado la licencia del centro, según confirmó el viernes una portavoz, aunque Never Give Up puede apelar esa decisión.

El juez de paz de Beatty, Gus Sullivan, fijó audiencias preliminares en julio para ambos acusados. Una audiencia preliminar es cuando un juez escucha testimonios y determina si hay pruebas suficientes para que un acusado sea juzgado.

La abogada defensora Alexis Minichini, que representó a ambos hombres el lunes, dijo que los casos están todavía en fase de negociación.

“Hemos estado intentando desesperadamente que se negocie este caso”, dijo Minichini sobre Hutsell, acusado en agosto de agresión sexual contra un menor de 14 años, actos lascivos con un menor de 14 años y conducta sexual con un menor a su cargo.

Hutsell fue acusado de agredir y tocar de forma inapropiada a un menor de 13 años y de “poner su cuerpo encima” de un menor de 16 años, según una denuncia penal.

Minichini dijo que los fiscales del Condado Nye no han ampliado un posible acuerdo. Dijo que los abogados no han sido capaces de tener una “conversación sustantiva sobre los hechos reales del caso del señor Hutsell”, y que sospechaba que los fiscales no habían revisado su expediente.

El fiscal en jefe Bradley Richardson, le dijo al juez que había revisado el caso, pero no dijo por qué los fiscales no habían negociado con los abogados defensores de Hutsell. Richardson declinó hacer comentarios tras la audiencia del lunes.

El caso de Burleson estaba más cerca de llegar a un posible acuerdo, dijo Minichini. Fue arrestado en Las Vegas en abril de 2022 y acusado de agresión sexual, dos cargos de conducta sexual con niños bajo cuidado y tres cargos de abuso sexual y explotación de un niño, muestran los registros judiciales.

Fue acusado de violar a una niña de 16 años, obligar a una chica de 17 años realizar actos sexuales y obligar a una niña de 14 años con antecedentes de abuso sexual a responder preguntas inapropiadas “para la gratificación sexual del Acusado”, según una denuncia penal.

“El Estado ha extendido una oferta y el señor Burleson la está considerando seriamente”, dijo Minichini, pero no estaba listo para decidir el lunes si aceptaría un acuerdo de culpabilidad.

El juez ordenó a Burleson comparecer de nuevo ante el tribunal el 12 de junio. Si ninguno de los acusados se declara culpable, tanto Hutsell como Burleson deberán comparecer en una audiencia preliminar el 24 de julio.

“Varios de los testigos en el caso Hutsell serían testigos en el caso Burleson”, dijo Richardson.

Minichini declinó hacer comentarios sobre ambos casos tras las audiencias del lunes.

Otros tres adultos relacionados con el centro se enfrentan a cargos penales que van desde el abuso de menores a la agresión sexual. El mes pasado, los agentes de la Oficina del alguacil del Condado Nye arrestaron a Christina Mendoza, una enfermera con licencia que trabajaba en Never Give Up.

Mendoza fue arrestada como sospechosa de abusos a menores que afectaban a 19 víctimas, aunque los fiscales no la han acusado oficialmente ante el tribunal. Según el reporte de arresto, se la acusa de no haber reportado los presuntos abusos que sufrieron los pacientes a manos de otros miembros del personal, a pesar de tener que “reportarlo obligatoriamente”.