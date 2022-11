Hombre armado durante disputa doméstica inicia incendio en casa y muere en las llamas

Un hombre armado con una pistola, quien inició el incendio de una casa en medio de una disputa doméstica con su esposa en North Las Vegas, fue encontrado muerto más tarde entre los restos del incendio, dijeron las autoridades.

La Policía de North Las Vegas fue llamada alrededor de las 10 a.m. por un conflicto doméstico en una casa de dos pisos en la cuadra 2200 de Keller Court, cerca de West Gowan Road y Clayton Street, según el policía de North Las Vegas Alexander Cuevas.

La mujer que llamó a la policía dijo que su esposo “estaba armado y le había prendido fuego a la residencia”, dijo Cuevas en un mensaje de texto.

“Las viviendas circundantes fueron evacuadas de forma segura mientras los agentes trataban de negociar una salida pacífica con el varón sospechoso”, dijo Cuevas. “Finalmente el varón murió en el incendio”.

En un video tuiteado por el Departamento de Bomberos de North Las Vegas se podían ver espesas columnas de humo y altas llamas saliendo del techo de la casa.

ALERT- at 10:04 am NLVFD @LasVegasFD and @NLVPD responded to a deadly house fire. Video below has audio for more information @FOX5Vegas @KTNV @8NewsNow @8NewsNow @News3LV pic.twitter.com/OgyJXjE1w6

— CNLV Fire Department (@NLVFireDept) November 29, 2022