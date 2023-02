Henry Ruggs recibe nueva fecha de audiencia preliminar del caso fatal por DUI

febrero 28, 2023 - 9:40 am

El exwide receiver de los Raiders Henry Ruggs, al centro, sale de la sala con sus abogados David Chesnoff, a la izquierda, y Richard Schonfeld después de una audiencia sobre la petición de reasignar el caso penal en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 25 de enero de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu/Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una jueza de Las Vegas estableció otra fecha de audiencia preliminar para el exjugador de los Raiders Henry Ruggs, que se enfrenta a cargos de conducción bajo la influencia de sustancias (DUI) en relación con un accidente mortal.

Se espera que la jueza de paz Harmony Letitizia, escuche el testimonio el 4 de mayo y decida si los fiscales tienen suficientes pruebas para que Ruggs sea juzgado. Se le acusa del accidente mortal de noviembre de 2021 en el que murió Tina Tintor, de 23 años.

La semana pasada, el juez de paz Joe Bonaventure, se recusó y declaró que estaba preocupado por presidir los procedimientos debido a los comentarios que hizo sobre el caso mientras se postulaba para el cargo.

David Chesnoff, uno de los abogados defensores de Ruggs, dijo que el equipo de la defensa se opuso a la recusación, en parte porque dijo que Bonaventure no explicó adecuadamente por qué no podía supervisar los procedimientos. También dijo que los abogados defensores no sabían que Bonaventure iba a recusarse en la audiencia anterior.

“Esperábamos que fuera el juez y estamos confundidos sobre cómo aceptó ser el juez si iba a recusarse”, dijo.

El fiscal jefe adjunto de Distrito Eric Bauman, dijo el lunes que quiere que el caso siga adelante.

“El estado está ansioso y listo para que este caso se mueva a cualquier sala que se nos asigne”, dijo.

Bonaventure había presidido la comparecencia inicial de Ruggs ante el tribunal, durante la cual fijó una fianza de 150 mil dólares. Después, el caso fue supervisado por la jueza de paz Ann Zimmerman, que presidió el tribunal especializado en DUI.

Los abogados de Ruggs argumentaron que estaba siendo “señalado” cuando Zimmerman se dispuso a seguir supervisando el caso a pesar de que Bonaventure tomó el tribunal de la especialidad durante las reasignaciones judiciales de rutina.

La jueza de distrito Jennifer Schwartz, había ordenado que el caso volviera al departamento de Bonaventure. Ella señaló en la orden que el caso debe ser transferido al departamento de Letizia si no había un tribunal especializado en DUI para presidirlo.

Chesnoff dijo que el equipo de defensa tiene la intención de presionar una vez más para que los resultados de la prueba de alcoholemia de Ruggs sean excluidos de las pruebas. Los abogados defensores han argumentado anteriormente que la policía no tenía causa probable para pedir a un juez una orden para obtener la sangre de Ruggs, pero Zimmerman reglamentó en julio que los resultados se permitirían como prueba.

Ruggs está acusado de conducir a hasta 156 mph unos segundos antes del accidente mortal en una zona residencial cerca de Rainbow Boulevard y Spring Valley Parkway. Los fiscales dijeron que después del accidente, su nivel de alcohol en sangre era del 0.16 por ciento, el doble del límite legal para los conductores en Nevada.

Fue acusado de DUI con resultado de muerte, DUI con resultado de daños corporales sustanciales, dos cargos de conducción imprudente con resultado de muerte o daños corporales sustanciales y un cargo de delito menor de posesión de un arma de fuego bajo la influencia de alcohol.