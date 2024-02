Hallan muerto a sospechoso de asesinatos en LV; también fue asesino de adolescente

Michael Ford (Departamento de Policía Metropolitana)

Un hombre que fue encontrado muerto, después de que se le buscaba en relación con dos asesinatos en la última semana, también mató a un hombre durante un robo en el noroeste de Las Vegas en 2003, cuando solo tenía 15 años, confirmó la policía.

Mark Michael Ford, de 36 años, sospechoso de haber matado a tiros a un hombre la madrugada del domingo y a una mujer el martes, es la misma persona que fue condenada por asesinato en segundo grado en relación con la muerte por apuñalamiento de un hombre en febrero de 2003, según confirmó el teniente Jason Johansson, del Departamento de Policía Metropolitana.

El domingo por la mañana, Ford fue encontrado muerto, confirmó una fuente de la Policía Metropolitana.

“Ford y el vehículo que conducía han sido localizados y ya no suponen una amenaza para la comunidad”, según un comunicado de prensa de la Policía Metropolitana emitido el domingo.

El comunicado no explicaba que Ford hubiera sido encontrado muerto.

Las víctimas se conocían

El domingo por la mañana, la Policía Metropolitana señaló públicamente a Ford como sospechoso del asesinato de una mujer de 36 años que fue encontrada con heridas de bala en la cuadra 11000 de Andorra Street, cerca de Bermuda Road y St. Rose Parkway, a las 5:13 p.m. del martes.

La mujer, identificada como Jessica Russo, de 36 años y natural de Las Vegas, fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Cinco días más tarde, el domingo, el hombre fue encontrado con heridas de bala en la cuadra 7000 de North Hualapai Way alrededor de las 12:15 a.m. Fue trasladado al University Medical Center, donde fue declarado muerto.

Las dos víctimas se conocían, según la policía.

El hombre aún no había sido identificado públicamente. Se esperaba que la oficina forense del Condado Clark diera a conocer su nombre.

En el primero de los dos comunicados de prensa emitidos el domingo por la mañana, la policía pedía ayuda al público para encontrar a Ford y advertía de que se creía que Ford seguía en la zona de Las Vegas y que debía ser considerado armado y peligroso.

Después, en un segundo comunicado emitido a las 10 a.m. del domingo, la policía informó de que Ford también era sospechoso del asesinato de Hualapai Way y que tanto él como su vehículo, un Lexus Sedan del año 2000 con placa vehicular “844X06”, habían sido localizados y ya no suponían una amenaza.

‘Entrando y saliendo de problemas’

Según los archivos del Las Vegas Review-Journal, el 24 de febrero de 2003, Ford irrumpió en la casa de Vincent Gomes, cerca de Charleston Boulevard y Hualapai Way, y apuñaló mortalmente a Gomes en el cuello.

Gomes estaba navegando por internet esa tarde cuando Ford irrumpió en la casa, reportó el Review-Journal en 2004. Durante el forcejeo, Ford tomó un cuchillo de la encimera.

“Tomé el mango (del cuchillo), di un paso adelante y apuñalé al señor Gomes”, declaró Ford en su juicio de 2004, afirmando que solo pretendía robar. “Nunca fue mi intención matarlo”.

Después de que Ford, descrito en las noticias del Review-Journal como “con cara de niño”, pidiera disculpas a los seres queridos de Gomes durante el juicio, el juez se mostró escéptico.

“No veo remordimientos aquí”, dijo el juez de distrito Joseph Bonaventure. “Veo a un chico que ha estado entrando y saliendo de problemas, entrando y saliendo de problemas, y simplemente le da igual”.

Bonaventure describió el crimen de Ford como el “mal supremo” y el fiscal del Condado Clark, Jim Sweetin, dijo de Ford: “Todo lo que sabemos del acusado es que sigue empeorando”.

Roberta Gomes, exesposa de la víctima, dijo a Ford que Dios acabaría juzgándolo.

“Pronto llegará el momento”, dijo. “Llegará el día de tu juicio”.

Bonaventure condenó a Ford a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 20 años.

En el sitio web del Departamento de Correccionales de Nevada figura que Ford obtuvo la libertad condicional en relación con la condena que cumplía por el asesinato. Sin embargo, no está claro cuándo salió de prisión.

Se le pide a quien tenga información que llame a la Sección de Homicidios de la Policía Metropolitana al 702-828-3521 o envíe un correo electrónico a homicide@lvmpd.com. Llama a Crime Stoppers al 702-385-5555 para permanecer en el anonimato.