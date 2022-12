“Había una razón”, dice asesino sobre tiroteo y desmembramiento

Eric Holland, a la derecha, habla con su abogado, David Westbrook, durante su sentencia en el Centro Regional de Justicia el jueves 1° de diciembre de 2022, en Las Vegas. Holland, quien fue arrestado el año pasado con un cuerpo desmembrado en el vehículo robado que conducía, fue condenado a entre 18 y 45 años de prisión. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Un hombre arrestado el año pasado con un cuerpo desmembrado en un vehículo robado le dijo a la jueza el jueves que “había una razón” por la que ocurrió el asesinato.

Eric Holland, de 58 años, fue arrestado en diciembre de 2021 después de guiar a la policía desde un estacionamiento en Rio hasta un complejo de apartamentos cercano en el oeste del valle de Las Vegas.

Dentro del vehículo robado, los oficiales encontraron el cuerpo desmembrado de Richard Miller, un hombre de 65 años que vivía en una casa flotante en el Área Nacional de Recreación del Lago Mead y tenía un historial de trabajo con Holland, según muestran los registros judiciales.

En julio, Holland se declaró culpable de asesinato en segundo grado con un arma mortal, admitiendo haberle disparado a Miller varias veces. El jueves, la jueza de distrito Tierra Jones, condenó a Holland a entre 18 y 45 años de prisión.

Fue después de la declaración de culpabilidad cuando Holland habló con los detectives sobre lo que, según él, condujo al enfrentamiento con su amigo.

Durante una reciente entrevista en la cárcel con Las Vegas Review-Journal, Holland dijo que, a finales de 2021, comenzó a creer que algo había sucedido con la exesposa de Miller, Jing Mei Zhu. La pareja se casó en 2018 y se divorció menos de un año después, cuando Miller alegó en documentos judiciales que Zhu lo dejó y se mudó a China.

“Puedo decirte que Eric cree que ella está muerta y que Richard la mató”, dijo el abogado de Holland, David Westbrook, en una entrevista telefónica el miércoles. “Él lo cree firmemente”.

Durante la audiencia de sentencia del jueves, Holland le dijo a la jueza que estaba “verdaderamente arrepentido” por la muerte de Miller. Dijo que había planeado contarle al juez el motivo del enfrentamiento entre los dos hombres, pero que cambió de opinión porque la familia de Miller estaba escuchando.

“Es algo terrible lo que ha ocurrido, y lo siento mucho”, dijo.

La hija de Miller, Amanda Dawn Potter, le dijo a Review-Journal que estaba al tanto de las acusaciones de Holland y que no cree su historia.

“Realmente no confío en nada que salga de la boca de ese tipo”, dijo Potter, quien declinó hacer más comentarios.

Potter le hizo una breve declaración a la jueza durante la audiencia de sentencia, hablando en voz baja entre lágrimas. Dijo que el dolor por la muerte de su padre ha sido “insuperable”.

“Esto es lo más extraño que le ha pasado a mi familia, y no sé cómo darle sentido”, dijo.

“Solo el tiempo lo dirá”

Westbrook dijo que después de que Holland se declarara culpable del cargo de asesinato, pidió hablar con los agentes del Departamento de Policía Metropolitana, y fue entrevistado durante más de una hora el lunes.

Holland, quien también se hacía llamar “Brian Long”, tiene antecedentes de fraude y fue condenado por un delito de robo en el año 2000, según los registros judiciales. Pero Westbrook dijo que Holland no tiene nada que ganar con sus acusaciones, ya que no se le ofreció una sentencia más leve o un acuerdo de culpabilidad indulgente a cambio de hablar con la policía.

“Puede que se equivoque al afirmar que Richard mató a Jing Mei Zhu. Solo el tiempo lo dirá”, dijo Westbrook. “Pero no se puede cuestionar su motivación, porque no va a conseguir nada por esto. No tiene ninguna razón para inventarse esto”.

La Policía Metropolitana no respondió a una solicitud de comentarios sobre la entrevista con Holland. El vicefiscal jefe del distrito, Giancarlo Pesci, declinó hacer comentarios sobre las alegaciones de Holland sobre su víctima.

Durante las entrevistas en la cárcel con Review-Journal, Holland detalló cómo conoció a Miller y realizó para él trabajos esporádicos en el año anterior al asesinato.

Holland dijo que ayudaba a Miller a limpiar su casa de Henderson para venderla. Dentro de la casa había objetos personales y documentos de Zhu, dijo Holland. Dijo que también encontró una camisa ensangrentada en el barco de Miller que Miller dijo que pertenecía a su exesposa.

Los registros de propiedad muestran que a los cinco meses de su matrimonio, Miller y Zhu compraron la casa en la cuadra 1900 de Grey Eagle Street, en un vecindario cerrado de Henderson cerca de Wigwam Parkway y Valle Verde Drive. Miller se adjudicó la casa cuando se concedió el divorcio en julio de 2019, después de que Zhu no pudiera ser ubicada para entregarle una citación judicial, según muestran los registros judiciales.

Tanto Holland como su abogado dijeron que se cree que Zhu vivió en Canadá y China antes de casarse con Miller. Los intentos de localizar la información de contacto de Zhu o de su familia no tuvieron éxito.

Aunque Holland entró en detalles sobre sus interacciones previas con Miller, no quiso decir mucho sobre las circunstancias del asesinato en sí. Dijo que solo quería dar una entrevista por sus sospechas sobre la exesposa de Miller.

“Voy a ir a la cárcel por el resto de mi vida, y solo quiero asegurarme de que no la han olvidado”, dijo.

“No puedo explicarlo”

El Servicio de Parques Nacionales comenzó a investigar la desaparición de Miller aproximadamente un mes antes del arresto de Holland, después de que Miller no se reuniera con alguien en su casa flotante en noviembre de 2021.

Kristin Waring, una policía federal del servicio de parques, testificó durante una audiencia del jurado de instrucción en enero que habló con un hombre que creía que era Brian Long sobre la última vez que vio a Miller, y que parecía que los dos estaban en una discusión.

Holland dijo que los dos estaban conduciendo hacia California para recoger un remolque de barco cuando enfrentó a Miller sobre sus sospechas con respecto a Zhu. No quiso decir dónde ocurrió el enfrentamiento, solo que fue durante el viaje a California.

“No sé cómo explicarlo. No puedo explicarlo”, dijo Holland. “Fue muy acalorado”.

Holland dijo que cada uno de ellos llevaba un arma. Westbrook dijo que Holland creía que Miller llevaba un arma, y un arma que aparentemente pertenece a Miller está bajo custodia policial.

Miller recibió seis disparos, según los registros del tribunal, incluyendo disparos en la parte posterior de la cabeza y en el pecho. Westbrook dijo que las pruebas indican que Holland desmembró el cuerpo entre una semana y diez días después del asesinato.

El abogado dijo que el desmembramiento podría haber sido una forma de que Holland moviera el cuerpo, ya que Miller era mucho más grande que Holland.

Alrededor de las 3:40 p.m. del 23 de diciembre, la policía trató de detener a Holland mientras conducía un Toyota Tundra robado cerca de Tropicana Avenue y Duneville Street. Holland se alejó de la policía y entró en un estacionamiento junto a Rio. La policía localizó entonces a Holland saliendo del estacionamiento en un vehículo diferente: un Chevrolet Avalanche que también había sido reportado como robado y que había sido dejado en el estacionamiento dos días antes.

La policía siguió el Avalanche hasta el complejo de apartamentos, donde Holland intentó huir de los agentes, pero fue aturdido con una pistola eléctrica y detenido. Dentro de la caja del camión había varias neveras con partes del cuerpo.

Holland dijo que guardó el cuerpo de Miller porque tenía la intención de enterrarlo.

“Intentaba averiguar cuál sería el mejor lugar para asegurarse de que fuera enterrado”, dijo.

Tras una audiencia judicial celebrada en enero, Westbrook cuestionó por qué Holland llevaría a la policía hasta el cuerpo de Miller.

“Cuando di mi declaración inicial a la prensa, dije que si creen que Eric Holland sabía lo que había en ese camión, también tendrían que creer que condujo a la policía hasta él”, dijo Westbrook el miércoles. “En el juicio íbamos a responder a esa pregunta (…) y la respuesta es que sí quiso guiar a la policía hasta el cuerpo”.