Grupo activista demanda a The Animal Foundation, alegando malas condiciones en los refugios

The Animal Foundation en Las Vegas el lunes 6 de marzo de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un grupo activista local de animales presentó una demanda contra The Animal Foundation (TAF) el martes, alegando que el refugio está infringiendo el código del condado e hizo declaraciones falsas sobre la mejora de las condiciones de los animales bajo su cuidado.

Bryce Henderson, presidente de No Kill Las Vegas (NKLV), dijo que su organización activista presentó la demanda contra The Animal Foundation porque cree que las condiciones en el refugio han empeorado en los últimos años. Henderson dijo que comenzó No Kill Las Vegas hace unos 10 años para hablar en contra de The Animal Foundation después de servir como voluntario y plantear preocupaciones sobre las tasas de eutanasia del refugio.

“Originalmente no nos propusimos ser una espina en su costado durante 10 años, pero eso es en lo que se ha convertido porque se niegan a comprometerse con la comunidad”, dijo Henderson el martes.

Kelsey Pizzi, portavoz de The Animal Foundation, declinó hacer comentarios sobre la demanda debido al litigio en curso.

La demanda alega problemas continuos en el refugio, incluyendo condiciones de hacinamiento e insalubridad, largos tiempos de llamadas, atención veterinaria inadecuada, falta de esterilización y castración de animales acogidos, y la gente no puede entregar un animal o dejar un gato o un perro callejero sin hacer una cita con semanas de antelación.

“El demandante y otros miembros de la comunidad de rescate de animales, sin embargo, se ven obligados a permanecer en silencio debido a la preocupación de que, si llaman la atención sobre el fracaso de TAF en la esterilización y castración, TAF practicará la eutanasia a estos animales”, según la demanda. “El demandante se encuentra en una situación límite: llamar la atención sobre la mala conducta de TAF pero con el riesgo de que TAF tome represalias y practique la eutanasia a animales sanos”.

La demanda afirmaba que The Animal Foundation incumple su contrato con el condado al no ofrecer condiciones sanitarias a los animales, no proporcionar atención médica las 24 horas del día y no esterilizar a todos los animales. La demanda también hacía referencia a problemas documentados en The Animal Foundation desde que la pandemia del COVID-19 llevó al refugio a cerrar sus puertas u operar solo con cita previa.

En abril, los comisionados del Condado Clark cuestionaron el refugio por el aumento de animales recibidos, las tasas de eutanasia y la insatisfacción del personal. The Animal Foundation ha mantenido que la pandemia y los factores económicos agravaron el aumento del número de animales recibidos, los problemas de contratación y las dificultades para conseguir servicios veterinarios.

The Animal Foundation se financia parcialmente mediante contratos con el Condado Clark, la ciudad de Las Vegas y North Las Vegas. Los gobiernos locales en conjunto proporcionan alrededor de cinco millones de dólares anuales para el refugio, que es aproximadamente un tercio del presupuesto global de la fundación.

La demanda del martes alega que el año pasado Henderson se reunió con la nueva directora ejecutiva del refugio, quien le dijo que estudiaría las preocupaciones de Henderson, incluido el sistema telefónico del refugio, el proceso de adopción y los servicios veterinarios.

Henderson alega que le dijeron que “empezaría a ver cambios positivos”, y No Kill Las Vegas aceptó dejar de hacer publicaciones negativas en las redes sociales criticando al refugio, según la demanda.

“Desafortunadamente, los cuatro meses que NKLV le dio a TAF para hacer cambios nunca materializaron ninguno de los cambios”, afirma la demanda, alegando que The Animal Foundation hizo declaraciones falsas durante la reunión.

La demanda también le pide a un juez que ordene a The Animal Foundation celebrar una reunión pública, y que emita una orden que prohíba al refugio violar el código del condado.