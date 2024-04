Grabaciones del 911 revelan las llamadas de auxilio por tiroteo mortal de Summerlin

Las grabaciones de más de una docena de llamadas de emergencia de empleados frenéticos de la oficina y otras personas durante el doble asesinato-suicidio del 8 de abril en un bufete de abogados de Las Vegas fueron publicadas el lunes por el Departamento de Policía Metropolitana.

Las personas que se encontraban en el edificio, algunas de las cuales parecían aterrorizadas durante el tiroteo de Dennis Prince, de 57 años, su esposa Ashley, de 30, y el suicidio del autor de los disparos, Joseph Houston II, de 77, contaron a los operadores del 911 lo que escucharon y vieron, algunas llorando y suplicando que llegara la policía, según las grabaciones.

Dennis y Ashley Prince fueron baleados por Houston alrededor de las 10 a.m. en una sala de conferencias de la suite 560 del edificio del City National Bank durante una deposición en una tensa batalla en el Tribunal Familiar en la que estaba implicado el hijo de Houston, Dylan Houston, padre de dos hijos con Ashley Prince, su exesposa, según la policía.

Dos de las personas que aparecen en las grabaciones del 911 dijeron que, mientras hablaban por teléfono con el operador, escucharon un único disparo tras una descarga inicial de disparos.

“Escucho sirenas (de la policía), pero por favor, dese prisa”, dijo una de las personas que llamó al 911. “No sabemos si sigue aquí”.

“Sacó el arma junto a mí”, dijo otra que dijo a al operador que estaba presente en el tiroteo. “Fue tan impactante que huimos de la habitación”.

“Escuchamos los disparos”, dijo un interlocutor que trabajaba en la sexta planta, un piso por encima de la sala de conferencias. “Escuché gritos y un par de ‘Oh Dios mío’, cerré la puerta y nos quedamos en nuestra oficina”.

Un documento judicial presentado la semana pasada por Michele LoBello, una de las abogadas de Ashley Prince, describía la caótica escena, incluyendo cómo el agresor pareció perdonarle la vida a una abogada embarazada que también se encontraba en la sala.

Esa abogada, identificada como Shannon Wilson, “se agachó inmediatamente y se escondió debajo de la mesa de la sala de conferencias”, escribió LoBello en el informe.

La primera de las llamadas grabadas por 911 -con los nombres de las personas y sus números de teléfono tachados- llegó a las 10:04 a.m., de una empleada casi histérica de la firma de abogados de Dennis Prince, Prince Law Group, escondida debajo de un escritorio dentro de una habitación en la Suite 560 cerca de la sala de conferencias.

“Dios mío, tengo miedo”

Se refugió allí e intentó calmar su voz mientras hablaba con el operador.

“Hubo un tiroteo en nuestra sala de conferencias”, dijo llorando. “Estamos en mi despacho haciendo una deposición. Solo escuché… Dios mío, demasiado”.

El operador le dijo que respirara hondo, le preguntó si estaba en un lugar seguro y si la puerta estaba cerrada.

“No”, susurró ella, “no puedo cerrar la puerta”.

“¿Estás debajo del escritorio?”, le preguntó la operador.

“Sí”, dijo ella, susurrando de nuevo. “Solo tengo miedo”.

Le dijo al operador que escuchó “probablemente como 10” disparos y que “al menos cinco o seis” personas estaban en la sala de conferencias en el momento del tiroteo.

“Escuché gritos”, dijo. “Dios mío, tengo miedo. Espero que no muera nadie”, dijo.

“¿Su despacho está justo al lado de la sala de conferencias?”, le preguntó el operador.

“Sí, y no hay forma de que salga excepto a través de la…”

“Señora, solo quédese ahí hasta que los agentes vengan a buscarla, ¿de acuerdo?”, dijo el operador. “Los agentes van a empezar a desalojar el edificio”.

“¿Qué hago cuando (ellos) entren en la oficina?”, dijo ella, sonando asustada. “¿Quedarme debajo del escritorio?”

“Si estás escondida, quédate donde estás”, dijo el operador.

“Espero que no hayan matado a mi jefe”

“Creo que sé lo que (estaba) pasando en la deposición”, dijo el trabajador. “Creo que el apellido de la persona es Houston, es un abogado de la ciudad. Somos una práctica civil, pero mi jefe, su nueva esposa está en un muy, muy tenso, divorcio “.

“Oh Dios, oh Dios, oh Dios,” susurró frenéticamente. “Espero que no hayan matado a mi jefe”.

Entonces de la grabación llegó lo que sonó como un disparo.

“Oh Dios mío, hay otro disparo. Otro disparo. Otro más”, dijo, sonando al borde del pánico.

El operador dijo que la policía estaba de camino a su piso y que siguiera respirando.

La empleada hizo repetidas respiraciones fuertes al teléfono.

“Dios mío, cuándo van a llegar. ¿Qué mier…? ¿Por qué tardan tanto?”, se quejó.

“Parece que los agentes acaban de actualizar sobre la Suite 560, así que deberían estar cerca”, respondió el operador.

La empleada dijo que había escuchado cómo se abría una puerta. “Ah, es la policía”, dijo. “La policía está aquí”.

“Me da miedo pensar que el sospechoso esté aquí”, añadió.

Se escucha a los agentes gritar de fondo.

“Soy solo yo, necesito ayuda”, gritó la mujer. “Solo soy yo, soy una empleada”.

“Manos arriba”, dijo una voz.

“Mis manos están fuera, mis manos están arriba”, dijo ella.

“OK, OK, voy a desconectar”, dijo el operador.

“Por favor, dense prisa. Tenemos aquí a una mujer embarazada”

Unos 50 segundos después, otra empleada jurídica de Prince, refugiada en el quinto piso con otros cuatro trabajadores de Prince, dijo al operador del 911 que había escuchado “como 10 o más” disparos.

“Estábamos haciendo una deposición y un oponente disparó a mi jefe”, dijo al operador. “Nos escondimos debajo de una mesa en mi despacho”.

“Deprisa”, dijo el empleado. “Dense prisa, por favor. Tenemos aquí a una mujer embarazada”.

Luego habló con una persona que estaba a su lado. “¿Es Joe? ¿Joe lo mató? Joseph Houston, es mayor, un señor mayor”.

Tras pedir a la mujer que diera una descripción de Houston, el operador le preguntó cuánto hacía que había ocurrido el tiroteo.

“Hace entre cinco y diez minutos”, dijo ella. “¡Por favor, deprisa, por favor, deprisa! No sabemos si sigue ahí fuera”.

Preguntada por si el arma usada era larga o de mano, “¡no lo sabemos!”, dijo. “No lo sabemos. Era tan fuerte, ¡era tan fuerte! Por favor, deprisa, por favor, deprisa”.

“No sabemos si estamos a salvo”

“Entiendo que estén asustados”, dijo el operador. “Tenemos agentes llegando ahora mismo, ¿de acuerdo?”

“¿Dónde está su jefe ahora?”, preguntó el operador.

“Está en la sala de conferencias, en la parte delantera, nosotros estamos en la parte de atrás”, dijo la empleada. “No sabemos si sigue allí. No sabemos si estamos a salvo”.

“Tenemos agentes llegando allí ahora mismo”, dijo el operador.

“¿Están aquí?”, dijo el empleado antes de decir con evidente miedo: “Escucho sirenas, pero por favor, no… deprisa, no sabemos si (el agresor) sigue aquí”.

La empleada habló entonces, casi sin aliento, a los demás de que escuchaba cosas fuera de la habitación, cuando dijo que escuchó otro disparo.

Unos minutos después, la empleada dijo que escuchaba pasos. Eran agentes de policía, y algunos de los empleados suspiraron aliviados.