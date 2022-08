Exmaestro del CCSD condenado a prisión por un caso de abuso sexual a una niña

agosto 16, 2022 - 9:41 am

Reynaldo Crespin, un ex pastor y maestro de escuela primaria que se declaró culpable de un cargo de intento de lascivia, comparece ante el tribunal durante su audiencia de sentencia en el Centro Regional de Justicia el lunes 15 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Un antiguo pastor y maestro de escuela primaria de Las Vegas fue condenado a prisión el lunes en un caso en el que se le acusa de haber abusado sexualmente de una niña durante años.

Reynaldo Crespin, de 59 años, se declaró culpable en mayo de intento de actos lascivos con una menor de 14 años. Inicialmente se enfrentaba a múltiples cargos de obscenidad y agresión sexual a menores.

Durante la audiencia de sentencia celebrada el lunes, el fiscal jefe adjunto del distrito, William Rowles, dijo que Crespin había llevado a cabo los “perturbadores” abusos durante al menos cuatro años.

“El abuso fue calculado y planificado”, dijo Rowles.

La jueza de distrito Kathleen Delaney condenó a Crespin a entre seis y 15 años de prisión. Cuando sea puesto en libertad, Crespin también deberá registrarse como delincuente sexual y estará sujeto a una supervisión de por vida.

Fue arrestado el 19 de febrero en Albuquerque, Nuevo México, después de que el Departamento de Policía Metropolitana emitiera una alerta pública señalando que se le buscaba por delitos sexuales. El Distrito Escolar del Condado Clark ha dicho que contrató a Crespin en 2016, y que su último trabajo fue en Hickey Elementary School.

Crespin y su esposa también habían fundado la New Horizon Christian Church, en 2167 N. Walnut Road, en 2002, según el sitio web de la iglesia.

En febrero, una mujer le dijo a la policía que Crespin había abusado física y mentalmente de ella durante años, y que el último ataque se produjo en diciembre, según la policía.

Rowles ha dicho que, una vez que Crespin supo que la mujer planeaba revelar los abusos, Crespin renunció del Distrito Escolar, cortó las tarjetas bancarias de su familia y desconectó las cámaras de seguridad y el Wi-Fi de su casa antes de intentar huir de Nevada.

La víctima se dirigió a la jueza durante la audiencia de sentencia del lunes y pidió clemencia para Crespin.

“Lo he perdonado por lo que me hizo, pero eso no significa que vaya a olvidar”, dijo entre lágrimas.

El Las Vegas Review-Journal no suele identificar a las víctimas de agresiones sexuales.

Crespin se disculpó el lunes y dijo que cometió los abusos debido a las dificultades que estaba experimentando en casa.

El abogado defensor Kevin Speed argumentó que Crespin era candidato a la libertad condicional porque una evaluación psicosexual había determinado que era poco probable que reincidiera, y porque había asumido la responsabilidad de los delitos.

“Sé lo atroz y lo terrible de los hechos, pero creo que es una persona que puede cambiar, que puede rehabilitarse, y que merece esa segunda oportunidad y la misericordia de este tribunal”, dijo Speed.

Delaney dijo que, aunque la víctima había indicado que perdonaba a Crespin, la jueza no creía que la libertad condicional fuera apropiada. Dijo que había pruebas de “preparación calculada” en el caso, y que Crespin podría ser capaz de “acciones similares en el futuro”.

La jueza dijo que había estado considerando la pena máxima de ocho a 20 años de prisión antes de la audiencia del lunes.

“Si había un caso que justificaba el castigo, creo que este es ese caso”, dijo Delaney.