Exlegislador es condenado por robo y mentir sobre su residencia

El exasambleísta de Nevada, Alexander Assefa, espera para comparecer ante el tribunal en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el jueves 23 de marzo de 2023, para la sentencia por cargos de robo y mentir sobre su residencia. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El asambleísta Alexander Assefa, D-Las Vegas, habla en el Edificio Legislativo en Carson City en febrero de 2019. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

El exasambleísta de Nevada Alexander Assefa se para mientras el juez entra en la sala del tribunal en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas el jueves 23 de marzo de 2023, mientras espera una audiencia de sentencia por cargos de robo y mentir sobre su residencia. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un exlegislador de Nevada fue sentenciado a libertad condicional el jueves por mal uso de fondos de campaña y mentir sobre su residencia cuando se postuló para el cargo.

El exasambleísta Alexander Assefa fue acusado de recibir miles de dólares en donaciones no contabilizadas en los reportes financieros de campaña, la mayoría de los cuales fueron recaudados durante actos de recaudación de fondos en la comunidad de la “Little Ethiopia” de Las Vegas. También se le acusó de mentir diciendo que vivía en la comunidad de Spring Valley, a la que representaba cuando estaba en la Legislatura, aunque en realidad residía en North Las Vegas.

En noviembre se declaró inocente de un delito grave de robo de 3,500 dólares o más y de un delito menor grave de declaración falsa de residencia en una solicitud para presentarse a la Legislatura estatal. Assefa, demócrata, fue elegido por primera vez en 2018, fue reelegido en 2020 y renunció en enero de 2021 en medio de una investigación que condujo a los cargos penales.

El juez de distrito Joe Hardy sentenció a Assefa el miércoles a hasta tres años de libertad condicional. Si completa con éxito eso, puede solicitar que se desestime el cargo de delito grave.

El juez también ordenó a Assefa no manejar ningún fondo de campaña mientras esté en libertad condicional. El abogado defensor, Kendall Stone, no se opuso a la restricción y dijo que Assefa no manejaría fondos de su campaña ni de la de nadie más.

Assefa no hizo declaraciones durante la sentencia.

Si no supera con éxito la libertad condicional, Assefa podría enfrentarse a entre tres y ocho años de cárcel.

El fiscal general adjunto, David Rickert, había pedido una “pena importante” de entre cuatro y diez años de cárcel si Assefa no cumplía la libertad condicional.

“Obviamente, los delitos son graves. Estamos hablando de la integridad de nuestro sistema electoral”, dijo Rickert.

La libertad condicional se le ofreció a Assefa en las negociaciones debido a su falta de antecedentes penales y a la naturaleza no violenta de los cargos, dijo Rickert durante la audiencia.

Assefa fue acusado en marzo de cinco delitos graves por ofrecer información falsa para una presentación o registro, tres delitos graves por hacer declaraciones falsas bajo perjurio, cuatro delitos graves por robo y dos delitos graves por presentar declaraciones de residencia falsas.

Los fiscales acusaron a Assefa de mentir sobre su residencia en los formularios de declaración de candidatura presentados en 2018 y 2020, y en los formularios de registro de votantes presentados en 2017 y 2020. También se le acusó de transferir dinero de la campaña a sus cuentas personales mientras se presentaba a las elecciones de 2018 a 2020.