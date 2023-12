‘Es una locura’: los robos de vehículos se disparan en el valle y las víctimas lo sufren

Cassidy Faulkner, a quien le robaron su Hyundai Elantra de su complejo de apartamentos dos veces en unos cinco meses, el viernes 15 de diciembre de 2023, en North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

A Cassidy Faulkner le robaron su Hyundai Elantra dos veces en unos cinco meses en su complejo de apartamentos el viernes 15 de diciembre de 2023, en North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El capitán Branden Clarkson, comandante de la oficina de Bolden Area Command, habla sobre el reciente aumento de robos de vehículos en el valle de Las Vegas, el jueves 26 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

A Cassidy Faulkner le robaron su Hyundai Elantra dos veces en unos cinco meses en su complejo de apartamentos el viernes 15 de diciembre de 2023 en North Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El Hyundai Elantra 2017 de Cassidy Faulkner fue robado dos veces en unos cinco meses y medio. El Hyundai Elantra 2018 de Kris Zeppetella fue robado dos veces en nueve meses.

Sus desgracias forman parte del dramático aumento de los robos de vehículos en todo el valle de Las Vegas en 2023, un pico alimentado en gran medida por una tendencia de las redes sociales que ha dado lugar a los robos generalizados de Kias y Hyundais en ciudades de todo el país.

“Es una locura, y son estos jóvenes que no tienen que trabajar duro por nada, o no respetan las cosas de los demás”, dijo Faulkner, de 25 años, de North Las Vegas. “Y les parece divertido y genial”.

Es un fenómeno que se ha dado a conocer como los Kia Boyz, o Kia Boys. Después de que en marzo de 2022 surgiera un documental en YouTube sobre un grupo de adolescentes ladrones de autos en Milwaukee conocidos como los Kia Boyz, la tendencia de los robos de vehículos cometidos por adolescentes, en particular los robos de Kias y Hyundais, se ha extendido a nivel nacional.

Eso, y el hecho de que se ha hecho ampliamente conocido que ciertos modelos de Kias y Hyundais son vulnerables al robo, con videos virales en Tik Tok e Instagram mostrando a la gente cómo robar los coches, ha alimentado un enorme aumento de robo de autos en ciudades de todo el país y aquí mismo, en el valle de Las Vegas.

Las cifras de la policía del Condado Clark evidencian el problema.

En la jurisdicción del Departamento de Policía Metropolitana, que incluye Las Vegas, los robos de vehículos a motor han aumentado un 37 por ciento con respecto a la misma época del año pasado, que muestran las cifras desde el 1° de enero hasta el 8 de diciembre.

El aumento es drásticamente superior en algunas zonas del valle. En el Mando de Área Noroeste de la Policía Metropolitana, que da servicio a la esquina más noroccidental de Las Vegas, los robos de vehículos han aumentado un 76.7 por ciento.

Las historias de las víctimas ponen de manifiesto el costo humano que supone perder el medio de transporte y su efecto en todos los aspectos de la vida.

“Cuando a alguien le roban el auto, le afectan la vida entera”, dijo Branden Clarkson, subjefe de la Policía Metropolitana.

“Es muy estresante”, dijo Zeppetella, de 49 años, cuyo Elantra fue robado por primera vez el 10 de marzo en su casa de Silverado Ranch, y luego el 11 de diciembre. En ambas ocasiones encontraron el auto y se lo devolvieron.

Antes de que le robaran el auto por segunda vez, recibió la actualización antirrobo gratuita de Hyundai, que el fabricante había lanzado en febrero de 2023 como un servicio para casi cuatro millones de autos, según el sitio web antirrobo de Hyundai, que enumera todos los vehículos afectados. La actualización no detuvo a los ladrones, señaló Zeppetella.

“De ninguna manera compraría otro Hyundai”, dijo Zeppetella.

El portavoz de Hyundai North America, Ira Gabriel, dijo en un comunicado que algunos de los vehículos de la compañía “no están equipados con encendido por botón y dispositivos antirrobo inmovilizadores”.

“Es importante aclarar que un inmovilizador del motor es un dispositivo antirrobo y estos vehículos cumplen plenamente con los requisitos federales antirrobo. Los ladrones descubrieron un método específico mediante el cual eludir las características de seguridad de los vehículos y luego documentaron y promovieron sus hazañas en TikTok y otros canales de medios sociales.”

Según las estadísticas de la Policía Metropolitana, hasta ahora se han producido 13.724 robos de vehículos en 2023. Eso es en comparación con 10.018 durante el mismo período de tiempo en 2022.

En el Comando de Área Bolden de la Policía Metropolitana, que limita con West Lake Mead Boulevard, West Sahara Avenue, la Interestatal 15 y la Autopista U.S. 95, los robos de vehículos aumentaron un 57,4 por ciento con respecto al mismo período del año pasado.

Clarkson, que supervisaba el Mando de Zona de Bolden antes de su reciente ascenso, dijo que la racha de robos de vehículos ha sido “muy frustrante”.

“Así, el valle de Las Vegas, que están viendo un problema con la mayoría de Hyundais y Kias”, dijo Clarkson. “Han tenido esa moda por YouTube/Tik Tok donde están aprendiendo cómo y dónde robar vehículos fácilmente. Si no fuera por estos Hyundais y Kias, en realidad habríamos bajado un 14 por ciento en Bolden Area Command”.

Los robos se disparan en North Las Vegas y Henderson

El repunte de los robos de vehículos también se da en North Las Vegas y Henderson.

Según el Departamento de Policía de North Las Vegas, los robos de vehículos han aumentado un 54 por ciento respecto al mismo periodo de 2022. Un correo electrónico de un portavoz de North Las Vegas dijo que había 2,553 robos de vehículos hasta noviembre de 2023, en comparación con 1,657 hasta noviembre de 2022.

En noviembre, los cuatro vehículos más robados en North Las Vegas fueron el Hyundai Sonata, con 18 robos, Kia Optima, con 16, Chevrolet Silverado, con 16, y Ford F-Series, con siete, dijo la policía.

Las cifras del Departamento de Policía de Henderson ilustran cómo el aumento vertiginoso de los robos de Kias y Hyundai está contribuyendo al aumento de los robos en general.

En 2021, según la policía, hubo 797 robos de vehículos, con 18 Hyundai y 12 Kia robos. En 2022, cada una de esas cifras iba en aumento. De 868 robos de vehículos en Henderson ese año, hubo 90 robos de Hyundai y 12 de Kia.

Para 2023, el salto fue significativo. De 1,245 robos de vehículos a partir del 12 de octubre, 353 de ellos fueron robados Hyundai y 216 fueron robados Kias.

La industria de seguros también está tomando nota del problema, dijo Michael Geeser, un portavoz del Nevada Insurance Council, un grupo comercial cuya misión es educar al público sobre cuestiones relacionadas con los seguros.

“Está muy presente en el radar de las compañías de seguros”, afirmó Geeser, quien añadió que el robo de vehículos es uno de los muchos problemas, incluida la inflación general, que contribuyen al aumento de las tarifas de los seguros de vehículos.

Geeser también señaló que algunas compañías de seguros han dejado de suscribir pólizas para determinados vehículos Hyundai y Kia.

State Farm es una de esas compañías.

“State Farm ha dejado de aceptar solicitudes de nuevos clientes en algunos estados para determinados modelos y niveles de acabado de vehículos Hyundai y Kia porque las pérdidas por robo de estos vehículos han aumentado drásticamente”, dijo Sevag A. Sarkissian, portavoz de State Farm Insurance Companies, en un comunicado enviado por correo electrónico.

El comunicado no dice a qué estados se aplica.

Las víctimas del robo de vehículos hablan del trastorno total que supone para sus vidas tener que organizar cada viaje que hacen fuera de casa, ya sea al trabajo, al supermercado o al médico.

Lori David-Jones, de 61 años, dijo que el Ford Explorer de 2016 de ella y su esposo fue robado en agosto, justo en la entrada de su casa cerca del 215 Beltway y Hualapai Way. El SUV fue recuperado más tarde en North Las Vegas.

“Fue un inconveniente, creo que esa fue la peor parte”, dijo David-Jones, que trabaja en el sector de los seguros y teme el impacto que la gran cantidad de robos de automóviles tendrá en las tarifas de seguros.

“Tienen que hacer algo”, dijo David-Jones. “La gente no va a poder permitirse conducir”.

A Sara Inghram, de 25 años, de Las Vegas, le robaron su Hyundai Sonata 2015 la mañana de Thanksgiving. Inghram encontró el auto más tarde, pero “lo destruyeron”, dijo. Inghram también había instalado la actualización antirrobo en julio.

“Causó muchos problemas”, dijo Inghram, y añadió que tiene una hija de 16 meses a la que no es fácil llevar a las citas con el médico y un novio que necesita que sus compañeros lo lleven al trabajo.

Faulkner compró su Hyundai Elantra en septiembre de 2022. Se lo robaron por primera vez en marzo, cuando vivía en un complejo de apartamentos cerca de los bulevares Las Vegas y Nellis.

“Estuve seis años sin auto en Las Vegas y eso significa calor de 120 °F viajando en autobús, pidiendo a amigos que me lleven, pagando grandes cantidades de dinero por un Uber, así que realmente solo estaba decepcionada. Me sentí ultrajada, me sentí irrespetada”, dijo Faulkner, describiendo cómo se sintió después de ese primer robo.

El auto fue encontrado en North Las Vegas, “destrozado” y apestando a humo de marihuana, dijo. El seguro cubrió las reparaciones.

Pero se lo volvieron a robar en julio, después de mudarse a la zona de Decatur Boulevard y la 215 en North Las Vegas. Faulkner dijo que no había instalado la actualización antirrobo, explicando en un mensaje de texto que la experiencia previa en los concesionarios de Hyundai la había disuadido de ser proactiva. Pero la segunda vez, ella había estado usando un bloqueo del volante. Los ladrones lo desmontaron de alguna manera, pero por lo demás el auto estaba bien.

“No sé qué pasó, pero cuando localizaron el vehículo, el bloqueo del volante no estaba por ninguna parte”, dijo Faulkner. “Ni trozos, ni piezas, nada. Había desaparecido por completo del vehículo.

“En ese momento, la verdad, no lloré ni una sola vez”, dijo sobre su reacción ante el segundo robo. Una vez más, recuperó el auto, que sigue conduciendo. “Me reí un poco porque me dije, ¿sabes qué? ¿Qué más se puede esperar a estas alturas, con lo mal que está todo con estos robos?”.