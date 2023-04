Enfermera de centro psiquiátrico juvenil es arrestada por abuso de menores

Una enfermera de Never Give Up Youth Healing Center en Amargosa Valley fue arrestada el viernes bajo sospecha de abuso infantil que involucra a 19 víctimas, según un reporte de la Oficina del alguacil del Condado Nye.

abril 26, 2023 - 10:49 am

Christina Mendoza (Oficina del alguacil del Condado Nye)

El centro Never Give Up Youth Healing el 6 de septiembre de 2022, en Amargosa Valley. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

El alguacil Joe McGill dijo el martes por la noche que los agentes seguían investigando las instalaciones, pero se negó a decir si se esperaban arrestos adicionales.

“Tenemos que investigar ciertas acusaciones, y no podemos tomarlo a la ligera”, dijo. “Así que, en este caso, el detective sintió que había suficiente para hacer un arresto, y vamos a apoyar esa decisión”.

Los agentes del alguacil arrestaron a Christina Mendoza, de 44 años, identificada en el reporte de arresto como enfermera práctica con licencia, en conexión con una investigación sobre abuso infantil en el centro residencial de tratamiento. Según el reporte de arresto, la investigación comenzó en agosto de 2021.

El centro, que alberga a pacientes que sufren una serie de trastornos psiquiátricos y de conducta, fue objeto de una reciente investigación de Las Vegas Review-Journal sobre acusaciones de abuso infantil que han dado lugar a cuantiosas multas por parte del departamento de salud del estado.

Otros cuatro adultos asociados con Never Give Up se enfrentan a cargos criminales en casos separados que van desde acusaciones de abuso infantil hasta agresión sexual a un menor, dijo la Oficina del alguacil del Condado Nye.

Mendoza fue arrestada bajo sospecha de abuso o negligencia de un niño en un centro de salud mental, abuso infantil que resulta en daño corporal o mental sustancial, conspiración para cometer abuso de una persona vulnerable, abuso de una persona vulnerable, negligencia criminal de un paciente que resulta en daño corporal sustancial y no reportar abuso de una persona vulnerable.

Sus funciones en el centro incluían “la atención médica diaria”, la administración de medicamentos, ordenar pruebas médicas o referencias a médicos externos, y la evaluación de los niños después de las inmovilizaciones físicas por parte del personal, “para incluir a las 19 víctimas que figuran en este caso”, dice el reporte de arresto.

Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Justicia de Beatty el 26 de junio. No ha sido acusada formalmente.

Una empresa de relaciones públicas que representa a Never Give Up no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el martes.

“Medidas de contención químicas”

Mendoza está acusada de no reportar presuntos abusos que los pacientes experimentaron a manos de otros miembros del personal, a pesar de ser un “reporte obligatorio.” Según el reporte de arresto, Mendoza subió fotos de lesiones de niños a la aplicación del lugar de trabajo de Never Give Up que mostraban a pacientes con moretones por inmovilizaciones o quemaduras en la alfombra por estar recluidos en la “unidad de observación” del centro.

Never Give Up se enfrenta a más de 350 mil dólares en multas del departamento de salud del estado por acusaciones de que el personal sujetaba innecesariamente, y a veces violentamente, a los niños y no abordaba otros problemas en curso, reportó el Review-Journal este mes.

Según el reporte de arresto de Mendoza, ella administró sedantes, conocidos como “medidas de contención químicas” a los niños, pero no notificó a los padres. Se le acusa de administrar inyecciones a dos niñas casi 90 minutos después de que hubieran causado un incidente.

Las medidas de contención químicas solo pueden usarse en caso de emergencia, pero la emergencia “hacía tiempo que había pasado” cuando Mendoza administró las inyecciones a las niñas, según el reporte.

En uno de los casos descritos en el reporte, se acusa a Mendoza de no dar malteadas médicas suplementarias a un niño que dijo necesitar una dieta específica debido a un estreñimiento severo. La madre del niño lo sacó del centro y fue hospitalizado en Las Vegas, donde los médicos descubrieron que había perdido 41 libras mientras estaba en el centro.

“El médico declaró que el niño estaba gravemente estreñido y que sus órganos se encontraban entre 24 y 48 horas sin funcionar”, según el reporte.

Los agentes también alegan que Mendoza ignoró las quejas de una chica de una lesión en el dedo del pie por estar sujeta, hasta que el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares obligó a la instalación a buscar ayuda médica externa. Según el reporte, la chica llevaba un mes con el dedo fracturado.

También se acusa a Mendoza de dar instrucciones a los empleados para que “no interactuaran” con niños que se autolesionaban.

Preocupación por la supervisión

Una paciente contó a Mendoza que un miembro varón del personal le había puesto las manos alrededor del cuello y la había tirado por el pasillo cuando pensó que la niña intentaba salir del centro. Otra paciente atendida por Mendoza dijo que había tenido una “pelea a puñetazos” con un miembro del personal que le había provocado lesiones importantes en la cara y el cuello, según el reporte. Mendoza no reportó ninguno de los incidentes, según el reporte del arresto.

Hace dos semanas, el centro se negó a facilitar información actualizada a la Comisión de Salud Mental, encargada de revisar los datos sobre el uso de la reclusión y las medidas de contención en los centros de Nevada.

En junio, Nevada Disability Advocacy and Law Center presentó una queja al departamento de salud del estado en la que detallaba su propia investigación sobre el centro.

El grupo alegó que sus representantes habían visto a niños con cortes y moretones provocados por las inmovilizaciones. Los daños materiales eran frecuentes en todo el edificio, incluidos los azulejos rotos del techo y los cables colgantes que un paciente supuestamente usó para intentar ahorcarse, según la denuncia.

Carissa Tashiro, abogada del Nevada Disability Advocacy and Law Center, declinó comentar los detalles del arresto de Mendoza el martes, pero dijo que la organización espera que los niños que sufrieron daños en Never Give Up “obtengan la justicia que merecen”.

“A medida que salgan más cosas a la luz sobre lo que ocurrió en este centro, también esperamos mejoras en la supervisión estatal para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo.

Never Give Up está ubicado en el mismo terreno que Northwest Academy, un internado privado que cerró hace más de cuatro años. Los dueños de Northwest Academy fueron arrestados en febrero de 2019 e inicialmente se enfrentaron a más de 90 cargos de abuso o negligencia infantil. La pareja aceptó un acuerdo de culpabilidad en 2021 que redujo significativamente sus cargos.